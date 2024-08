"अगर मैं जीता तो वो इस्तीफा देंगे. वो जीते तो..." : एलन मस्क ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को दी चुनौती

बिलियनेयर एलन मस्क ने नेशनल टीवी पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली है. स्पेसएक्स और टेस्ला के प्रमुख और सोशल नेटवर्क एक्स के मालिक ने मादुरो की चुनौती का जवाब देने के लिए अपने मंच का सहारा लिया है. उन्होंने ट्वीट किया, "मैं स्वीकार करता हूं," जिसके बाद ऑनलाइन सभी लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

काराकस में पिछले कुछ वक्त से राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एलन मस्क और निकोलस मादुरो के बीच दुश्मनी पनप रही है. निकोलस मादुरो को हाल ही में हुए चुनावों में जीत मिलने पर काफी विवाद हुआ था और इसी के साथ उन्हें एलन मस्क में एक दुश्मन मिल गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं. इस वैचारिक टकराव ने बिलियनेयर एलन मस्क को निकोलस मादुरो के खिलाफ खड़ा कर दिया है. बता दें कि निकोलस मादुरो एक साधारण बस चालक से आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे राष्ट्र के अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं.

निकोलस मादुरो ने एलन मस्क पर वेनेजुएला के खिलाफ हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल (CNE) में कथित "कंप्यूटर हैकिंग" के पीछे तकनीक दिग्गज का हाथ है. CNE ने विस्तृत डेटा दिए बिना विवादास्पद रूप से मादुरो को नवीनतम मतदान का विजेता घोषित कर दिया, जिसके कारण गड़बड़ी के आरोप लगे हैं.

एलन मस्क द्वारा उनके खिलाफ पब्लिक कमेंट के बाद, मादुरो ने जवाब देते हुए कहा, "सोशल मीडिया एक वर्चुअल रिएलिटी बनाता है, और इस वर्चुअल रिएलिटी को कौन नियंत्रित करता है? हमारे नए कट्टर दुश्मन, प्रसिद्ध एलन मस्क" उन्होंने कहा, क्या आप लड़ना चाहते हैं? चलो करते हैं. एलन मस्क, मैं तैयार हूं." उन्होंने कहा, "मैं आपसे नहीं डरता एलन मस्क. चलो लड़ते हैं, जहां भी आप चाहते हैं."

I'm putting my money on Elon. He's a towering figure and has the mindset of a honey badger! https://t.co/KQmVhVXPOx

एलन मस्क ने एक्स पर इस पर रिएक्ट करने वाले बहुत से लोगों को जवाब दिया है. एक पोस्ट में मस्क ने मादुरो को "बड़ा आदमी" कहा, जबकि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग पर कटाक्ष करते हुए उन्हें "छोटा आदमी" कहा. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मादुरो बड़े आदमी हैं और शायद जानते हैं कि कैसे लड़ना है, तो यह असली लड़ाई होगी. जुकरबर्ग छोटे हैं, तो उनके साथ छोटी लड़ाई होगी..."

If I win, he resigns as dictator of Venezuela.



If he wins, I give him a free ride to Mars.