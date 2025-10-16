अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को गाजा की मौजूदा स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्‍होंने हमास की तरफ से बचे हुए बंधकों के शवों की खोज और अमेरिकी मध्यस्थता वाले शांति समझौते को लेकर बयान दिया. ट्रंप ने कहा कि हमास को अपने हथियार छोड़ने ही पड़ेंगे. वहीं CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर हमास सीजफायर के अपने हिस्से को नहीं मानता है तो इजरायली सेना गाजा में लड़ाई फिर से शुरू कर सकती है, 'जैसे ही वह कहेंगे.'

'मेरे कहते ही इजरायल वापस आएगा'

ट्रंप ने कहा, 'जैसे ही मैं कहूंगा इजरायल उन सड़कों पर वापस आ जाएगा. अगर इजरायल जाकर उन्हें हरा सकता, तो वे ऐसा करते.' अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा, 'हमास के साथ जो हो रहा है – वह जल्दी ठीक हो जाएगा.' साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इजरायल को लड़ाई से 'रोकना' पड़ा. ट्रंप ने एक दिन पहले ही हमास को चेतावनी दी थी. इसमें उन्होंने फिलिस्तीनी ग्रुप से हथियार डालने को कहा था.

हथियार छोड़ने ही पड़ेंगे

इजरायल के साथ हुए समझौते के तहत निरस्‍त्रीकरण एक अहम शर्त है. हमास ने इसे यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया है कि हथियार उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं. हथियारों को लेकर ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि हथियार सौंपे जाएं. उन्होंने इसके लिए सहमति दी है अब इसे करना ही होगा. अगर नहीं किया गया तो हम करेंगे.' ट्रंप ने जोर देकर कहा कि हमास को शांति समझौते की शर्तों का पालन करना होगा और अपने हथियार सौंपने ही होंगे. ट्रंप के शब्‍दों में, 'वो हथियार डालेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो ऐसा करेंगे. और अगर वे नहीं डालते तो हम उन्हें हथियारमुक्त करेंगे. वो जानते हैं कि मैं खेल नहीं खेल रहा.'

खत्‍म हुआ एक बुरा सपना

ट्रंप ने इस बयान के दौरान अर्जेंटीना के राष्‍ट्रपति जावियर मिलई के साथ द्विपक्षीय लंच में यह भी कहा कि गाजा संघर्षविराम एक नए मिडिल ईस्‍ट के 'ऐतिहासिक नए युग' की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि अराजकता, आतंक और विनाश की ताकतें कमजोर हो गई हैं. साथ ही एक बुरा सपना भी खत्‍म हो चुका है. न सिर्फ इजरायली बल्कि फिलिस्तीनियों के लिए भी. ट्रंप ने फिलिस्तीनियों को चेतावनी दी कि यह उनके लिए हिंसा और आतंक के रास्ते से हमेशा के लिए हटने का यही सही मौका है.



