मियां खलीफा ने किया क्या ऐसा खुलासा, गूगल ट्रेंड में आ गया नाम; जानें पूरा मामला

हाल ही में, एडल्ट स्टार मिया खलीफा के 24 वर्षीय एटलेटिको मैड्रिड फॉरवर्ड और मैनचेस्टर सिटी के पूर्व खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज़ के साथ डेटिंग की खबरें सामने आ रही थीं. इस खबर से हर कोई हैरान था. हालांकि, मिया खलीफा ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एडल्ट स्टार ने ट्वीटर पर पोस्ट के जरिए कहा है कि मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूं.

To clear things up: I'm not dating anybody, and if I was, it certainly wouldn't be someone not old enough to remember where they were on 9/11