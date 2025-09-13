GenZ कुछ ऐसे मना रहे सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम PM बनाए जाने का जश्न

सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए (Nepal Interim PM Sushila Karki) के बाद युवाओं में खुशी का माहौल है. वह इसका जमकर जश्न मना रहे हैं. GenZ नेता सुदान गुरुंग ने शीतल निवास में शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पैर छुए. ये तस्वीर उनके प्रति युवाओं के सम्मान को दिखाती है. बता दें कि शुक्रवार रात को सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम बनाई गईं.

कार्की को पीएम बनाए जाने से GenZ खुश

नेपाल में युवाओं के उग्र आंदोलन के बाद सुशीला कार्की को सत्ता की कमान सौंपी गई है. इससे साफ होता है कि वह नेपाल के युवाओं की ही पसंद हैं. युवाओं को भरोसा है कि कार्की देश को तरक्की की राह पर ले जाएंगी. युवा उनको पीएम बनाए जाने से खुश हैं. उनके पीएम बनने की राह इतनी आसान नहीं थी. इस पर पर काबिज होने के लिए उन्होंने युवाओं की पांच मांगें मानी हैं.

GenZ आंदोलनकारी चाहते थे कि नेपाल में 6-12 महीने में आम चुनाव कराए जाएं, ताकि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुन सकें.

नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए. ये मांग भी सुशीला कार्की ने मान ली है.

नेपाल के GenZ चाहते हैं कि देश में ऐसी सरकार बने जो कि नागरिक और सेना दोनों को रिप्रजेंट करने वली हो.

पुरानी पार्टियों और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए.

GenZ नेता ने छुए सुशीला कार्की के पैर

इन सभी मांगों पर सुशीला कार्की ने सहमति जता दी,जिसके बाद उनको नेपाल की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई. GenZ नेता कार्की को पीएम बनाए जाने से बहुत ही खुश दिखे. पीएम पद की शपथ लेते ही उन्होंने कार्की के पैर छुए.