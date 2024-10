हमास नेता याह्या सिनवार मारा जा चुका है. सिनवार की मौत के बाद इजराइल ने शनिवार को एक फुटेज जारी किया, जिसमें हमास नेता को पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले से कुछ घंटे पहले अपना सामान गाजा में एक सुरंग में ले जाते देखा जा सकता है. हमास के इस हमले के बाद ही इजरायल के साथ जंग का आगाज हो गया था, जो अब तक जारी है. इजरायल और हमास के बीच जारी जंग कब खत्‍म होगी? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्‍योंकि इस युद्ध को बेहद करीब से देखने वाले लोगों का कहना है कि हमास नेता याह्या सिनवार की मौत निर्णायक क्षण है, लेकिन इससे युद्ध समाप्त नहीं होगा. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू के घर पर हुए हिजबुल्‍लाह के हमले से इस बात के संकेत भी मिल गए हैं.

इजरायल द्वारा जारी वीडियो फुटेज में याह्या सिनवार और उसकी पत्नी और बच्चों को एक टेलीविजन, पानी, तकिए और गद्दे सहित सामान को सुरंग में ले जाते हुए देखा जा सकता है. इसके बारे में इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया कि यह सुरंग, खान यूनिस में सिनवार के घर के नीचे स्थित थी. एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, हगारी ने भूमिगत परिसर की तस्वीरें दिखाईं, जिसमें शौचालय, शॉवर और एक रसोईघर था. वहां खाना, नकदी और दस्तावेज भी मिले.

इजरायली आर्मी, इस वीडियो को जारी कर शायद यह जाहिर करना चाहती है कि 7 अक्‍टूबर के हमले के बाद याह्या सिनवार छिप गए थे. लेकिन इस बीच, हमास ने इजरायली सेना के प्रवक्ता की टिप्पणियों को "सरासर झूठ" बताते हुए कहा कि सिनवार युद्ध में वीरतापूर्वक मारा गया. हाल ही में एक ड्रोन फुटेज में सिनवार को अपने अंतिम क्षणों में ड्रोन पर एक वस्तु फेंकते हुए गंभीर रूप से घायल होते हुए दिखाया गया था. बॉडी की जांच में पाया गया कि सिनवार की हत्या सिर पर गोली मारकर की गई थी, और यह भी पाया गया कि उसकी एक उंगली काट दी गई थी.

🎥DECLASSIFIED FOOTAGE:



Sinwar hours before the October 7 massacre: taking down his TV into his tunnel, hiding underneath his civilians, and preparing to watch his terrorists murder, kindap and rape. pic.twitter.com/wTAF9xAPLU