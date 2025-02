हमास ने 6 इजरायली बंधकों को किया रिहा, घरवालों से मिलते ही नम हुईं आखें; सामने आया VIDEO

लंबे समय से हमास की कैद 6 इजरायली बंधकों को शनिवार को रिहा किया गया. रिहाई के बाद ये सभी बंधक इजरायल में अपने-अपने घर पहुंचे. जहां घरवालों से मिलते ही उनकी आखों से आसूओं की धार फूट पड़ी. इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने इन बंधकों की रिहाई के बाद वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर किया है. जिसमें अपनों से मिलने की उम्मीद खो चुके बंधक परिजनों को सामने देख अपनी भावनाएं रोक नहीं सके. दरअसल गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत शनिवार को हमास ने 6 इजरायली बंधकों को रिहा किया. अब इजरायल इन 6 बंधकों के बदले 602 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा.

IDF के अनुसार रिहा किए गए बंधकों में एक हिशाम अल-सईद भी है. हिशाम अल-सईद हमास की कैद से आजाद हुए पहले इजरायली मुस्लिम हैं. हिसाम अल सईद को गाजा में रेड क्रॉस को सौंपा गया और इसके बाद उन्होंने इजरायली सीमा में प्रवेश किया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई पहली बार एक ही दिन में तीन अलग-अलग स्थानों पर की गई. अंतिम हस्तांतरण हिशाम अल-सईद का हुआ है, जो अरब इजरायली बेडौइन समुदाय से आते हैं. 2015 में फिलिस्तीनी क्षेत्र में घुसने के बाद से ही वह हमास की कैद में थे.

