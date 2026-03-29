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Ground Report: ओली की गिरफ्तारी इंसाफ या सियासी बदला? क्या सोचती है नेपाल की जनता

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखी को काठमांडू में गिरफ्तार किया गया है, जिससे देश की राजनीति में हलचल मची है. सरकार ने गिरफ्तारी को न्यायिक प्रक्रिया बताया है, जबकि ओली ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है, उनके समर्थक सीमित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

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काठमांडू:

नेपाल की राजनीति में एक बड़ा और चौंकानेवाला घटनाक्रम सामने आया है. देश के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखी (Ramesh Lekhi) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों नेताओं को काठमांडू में पुलिस परिसर लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. इस कार्रवाई ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है और इसे एक बड़े राजनीतिक मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है. सरकार की ओर से इस गिरफ्तारी को कानून की प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है. मौजूदा गृह मंत्री सूडान गुरुंग (Sudan Gurung) ने साफ कहा है कि यह किसी तरह की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं है, बल्कि न्याय की दिशा में उठाया गया कदम है. उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसके खिलाफ आरोप हैं, तो जांच और कार्रवाई होना जरूरी है.

ओली के समर्थक सड़कों पर उतरे 

दूसरी ओर, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से राजनीतिक साजिश करार दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें प्रतिशोध की भावना से गिरफ्तार किया गया है और वे इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. ओली के समर्थकों ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है. हालांकि, राजधानी काठमांडू में उनके राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया. कुछ स्थानों पर कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की. यह विरोध भले ही सीमित था, लेकिन इसके जरिए पार्टी ने अपना राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की.

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कानून का सही इस्तेमाल  या राजनीतिक बदले की कार्रवाई

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरफ्तारी नेपाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है. एक तरफ सरकार इसे भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों पर कार्रवाई बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है. इस पूरे घटनाक्रम ने सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया है. नेपाल में पिछले कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है. सरकार में बदलाव, नए गठबंधन और नेताओं के बीच खींचतान लगातार देखने को मिल रही है. ऐसे में देश के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी ने इस अस्थिरता को और बढ़ा दिया है. आम जनता भी इस घटनाक्रम को लेकर बंटी हुई नजर आ रही है. कुछ लोग इसे कानून का सही इस्तेमाल मान रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं.

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क्‍या होंगे नए खुलासे?

इस घटना का असर आने वाले दिनों में नेपाल की राजनीति पर साफ दिखाई दे सकता है. अगर जांच आगे बढ़ती है और नए खुलासे होते हैं, तो इससे कई और बड़े नेताओं पर भी असर पड़ सकता है. वहीं, अगर विपक्ष का विरोध तेज होता है, तो सरकार के लिए स्थिति संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

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कुल मिलाकर, केपी शर्मा ओली और रमेश लेखी की गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, जो नेपाल की सत्ता, विपक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच नए समीकरण तय कर सकता है. काठमांडू में हुआ यह सीमित लेकिन प्रतीकात्मक विरोध इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है.

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