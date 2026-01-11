वेनेजुएला के बाद, निकारागुआ भी अमेरिका की मांग पर कैदियों को कर रहा रिहा

वेनेजुएला के बाद निकारागुआ भी अमेरिका की मांग पर कैदियों को रिहा कर रहा है. काराकास पर अमेरिकी हमले और पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद वेनेजुएला ने बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा किया. वेनेजुएला में इन राजनीतिक कैदियों की मांग विपक्ष पिछले काफी समय से कर रहा था. अमेरिका की ओर से इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने का कदम बताया जा रहा है. ऐसा ही अब निकारागुआ में भी देखने को मिल रहा है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उन्होंने इसका श्रेय सीधे तौर पर अमेरिका की कार्रवाई को दिया और कहा कि यह एक बड़ी घटना है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने संदेश में ट्रंप ने लिखा कि रिहाई “बहुत बड़े स्तर पर” शुरू हुई है. उन्होंने इसे वेनेजुएला के अंदरूनी मामलों में अमेरिका के दखल का नतीजा बताया.

वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू

डोनाल्‍ड ट्रंप ने लिखा, “वेनेजुएला ने अपने राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की प्रक्रिया बहुत बड़े स्तर पर शुरू कर दी है. धन्यवाद!” राष्ट्रपति ने साफ कहा कि अमेरिका के दबाव के बिना ऐसा होना संभव नहीं था. उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि वे कैदी याद रखेंगे कि वे कितने भाग्यशाली रहे, क्योंकि अमेरिका आगे आया और जो करना जरूरी था, वह किया.” ट्रंप के मैसेज में तारीफ के साथ-साथ रिहा किए जा रहे लोगों के लिए एक चेतावनी भी थी. उन्होंने लिखा, “मुझे उम्मीद है कि वे यह बात कभी नहीं भूलेंगे. अगर वे ऐसा करते हैं, तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा."

ये भी पढ़ें :- आजादी दिलाने में मदद करेंगे... क्या ईरान पर हमले की है तैयारी? ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है

ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वेनेजुएला के कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे या अमेरिका ने इस कदम को उठाने के लिए क्या एक्शन लिया था. एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्हें वेनेजुएला के लोगों से प्यार है और वह देश को फिर से समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने लिखा, “मुझे वेनेजुएला के लोगों से प्रेम है और मैं पहले से ही वेनेजुएला को फिर से अमीर और सुरक्षित बना रहा हूं. उन सभी लोगों को बधाई और धन्यवाद, जो इसे संभव बना रहे हैं.”

ये भी पढ़ें :- क्या अपना पीस अवॉर्ड ट्रंप को दे सकती हैं वेनेजुएला की विपक्षी नेता? जानें नोबेल इंस्टीट्यूट की राय