अमेरिका में बढ़ गए सिख और हिंदू विरोधी अपराध; FBI रिपोर्ट में खुलासा, 2025 में 189 और 32 हेट क्राइम दर्ज

अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की 2025 हेट क्राइम रिपोर्ट में सिख और हिंदू समुदायों के खिलाफ दर्ज अपराधों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष अमेरिका में सिख विरोधी 189 और हिंदू विरोधी 32 घृणा अपराध दर्ज किए गए. धार्मिक पूर्वाग्रह से जुड़े कुल 2,703 मामलों में सिख विरोधी घटनाओं की हिस्सेदारी 7 प्रतिशत और हिंदू विरोधी मामलों की 1.2 प्रतिशत रही. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यहूदी विरोधी घटनाएं सबसे अधिक दर्ज की गईं. हालांकि कुल हेट क्राइम मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है, फिर भी धार्मिक पहचान के आधार पर होने वाले अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं.
क्या कहते हैं आंकड़ें?
अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वहां की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 2025 में सिखों विरोधी हेट क्राइम के 189 और हिंदू विरोधी हेट क्राइम के 32 मामले दर्ज किए. बताया गया कि ये आंकड़े एफबीआई के 'देश में दर्ज अपराध' संबंधी आंकड़ों से निकाले गए हैं. एफबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में धार्मिक, नस्लीय, जातीय और अन्य प्रकार के पूर्वाग्रहों से प्रेरित घृणा अपराधों का विस्तृत विवरण दिया गया है.
Anti-Sikh hate crime incidents increased by 25 percent from 2024 to 2025 according to the latest FBI hate crimes data. pic.twitter.com/6P2ssg92Q6— Sikh Coalition (@sikh_coalition) August 18, 2026
धार्मिक घृणा अपराधों में यहूदी-विरोधी पूर्वाग्रह का हिस्सा 62.3 प्रतिशत था, जो सबसे बड़ा हिस्सा है. इस्लाम-विरोधी या मुस्लिम-विरोधी पूर्वाग्रह का हिस्सा 9.6 प्रतिशत था, इसके बाद सिख विरोधी पूर्वाग्रह का हिस्सा 7 प्रतिशत था.
पीड़ितों की संख्या भी बताई
एफबीआई ने पीड़ितों की अलग से संख्या भी बताई. धार्मिक घृणा अपराधों के 2,798 पीड़ितों में से 6.9 प्रतिशत लगभग 193 सिख विरोधी पूर्वाग्रह के शिकार थे. हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह के मामले 1.2 प्रतिशत थे, जो 34 पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करते हैं.
एफबीआई ने कहा कि नस्ल, जातीयता या वंश के आधार पर किए गए 7,200 एकल-भेदभावपूर्ण घृणा अपराधों के मामले सामने आए. इनमें से 5.8 प्रतिशत मामले एशियाई-विरोधी पूर्वाग्रह से प्रेरित थे, जो लगभग 418 अपराधों के बराबर है. नस्ल, जातीयता या वंश के आधार पर घृणा से प्रेरित अपराधों के 7,427 पीड़ितों में से 5.9 प्रतिशत को एशियाई-विरोधी पूर्वाग्रह के कारण निशाना बनाया गया था. यह संख्या लगभग 438 पीड़ितों के बराबर है. रिपोर्ट में इस श्रेणी को राष्ट्रीय मूल के आधार पर विभाजित नहीं किया गया है.
दर्ज की गई घटनाओं की संख्या 2024 में 11,679 से घटकर 2025 में 10,881 हो गई, जो लगभग 6.8 प्रतिशत की गिरावट है. अपराधों की संख्या 13,683 से घटकर 13,026 हो गई, जबकि पीड़ितों की संख्या 14,243 से घटकर 13,438 हो गई.
इस मामले में दर्ज की गई गिरावट
एफबीआई ने रिपोर्ट की गई घटनाओं में 7 प्रतिशत की गिरावट की गणना की, जो 2024 में 11,404 से घटकर 2025 में 10,606 हो गई. इन दस्तावेजों में सिख विरोधी, हिंदू विरोधी या एशियाई विरोधी अपराधों के लिए 2024 के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. इसलिए प्रकाशित राष्ट्रीय सारांश से इन समुदायों के लिए साल-दर-साल तुलना नहीं की जा सकती.
सभी हेट क्राइम अपराधों में से लगभग 66.6 प्रतिशत अपराध लोगों के खिलाफ थे. इनमें से 31.5 प्रतिशत में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले शामिल थे, जबकि 1.9 प्रतिशत को समाज के खिलाफ अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया था. लोगों के खिलाफ अपराधों में से 43.1 प्रतिशत में धमकी देना शामिल था और 35.8 प्रतिशत साधारण हमले थे. संपत्ति के खिलाफ घृणा अपराधों में से 73.3 प्रतिशत में तोड़फोड़, क्षति या बर्बरता शामिल थी. एफबीआई के हेट क्राइम डेटा कलेक्शन को 16,791 कानून लागू करने वाली एजेंसियों से जानकारी मिली, जो अमेरिका की 95.3 प्रतिशत आबादी को कवर करती हैं. एजेंसियों ने एक से 12 महीने तक की जानकारी दी और 3,067 एजेंसियों ने कम से कम एक हेट क्राइम की घटना की रिपोर्ट की.
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