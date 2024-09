VIDEO: एलन मस्क ने अंतरिक्ष मिशन का शानदार वीडियो किया शेयर, बोले- यह CGI जैसा दिखता है, लेकिन...!

स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने पृथ्वी के चारों ओर पोलारिस अंतरिक्ष मिशन का एक शानदार हाई-डेफ़िनेशन वीडियो शेयर किया, जिसे देख एक पल ऐसा लगता है कि ये कोई कंप्यूटर-जनरेटेड वीडियो है... धूमती हुई पृथ्‍वी की ऐसी वीडियो कैसे शूट की जा सकती है. लेकिन एलन मस्‍क ने बताया कि उनके एक अंतरिक्ष मिशन के दौरान शूट की गई वीडियो है. स्‍पेसएक्‍स कई अंतरिक्ष कार्यक्रम पर इन दिनों काम कर रही है.

एलन मस्‍क ने वीडियो के हाइलाइट्स शेयर करते हुए लिखा, 'यह कोई CGI (कंप्यूटर-जनरेटेड इमेजरी) जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह असली वीडियो है.' मिशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पोलारिस अंतरिक्ष कार्यक्रम 'मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने का अपनी तरह की पहली कोशिश है. साथ ही पृथ्वी से जुड़े महत्वपूर्ण अभियानों के लिए फंड जुटाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए है.'

Looks like CGI, but these are all real video highlights from the @PolarisProgram space mission

pic.twitter.com/CLCzhJndF5