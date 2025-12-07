अमेरिका के अलास्‍का में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं. रिक्‍टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई है. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रबिवार सुबह होमर में अलास्‍का के निकट रिक्टर पैमाने पर 6.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए. हालांकि, अभी तक भूकंप के किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है. लेकिन भूकंप के कई झटकों ने लोगों को डरा दिया.

एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र होमर से 679 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व (ENE) में था. भूकंप भारतीय समयानुसार 2:11 AM बजे सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया.

भूकंप के झटके इन इलाकों में महसूस किए गए



बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके 15 से 20 सेकंड तक महसूस किये गए. भूकंप के झटकों के बाद किसी नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है. इधर, सुनामी का भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है. अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप के बाद अगले तीन घंटों में 5.1 से 3.3 तीव्रता तक के 30 से अधिक झटके महसूस किए गए. एक बाद एक आए भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए. लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.