अब ट्रंप अपनी टीम में ले आए AI-क्रिप्टो 'प्रभारी', जानिए क्या है डोनाल्ड का 'बिटकॉइन ड्रीम'

बिटकॉइन इन दिनों गजब की बुलंदी पर है. वह एक लाख डॉलर को छू रहा है. ट्रंप की खुशी में वह हर दिन जंप कर रहा है. दरअसल इसकी वजह भी है. ट्रंप का सपना अमेरिका को दुनिया की 'क्रिप्टो कैपिटल' बनाने का है. वह इसे जाहिर भी कर चुके हैं और इसकी लिए बकायदा टीम भी खड़ी कर रहे हैं. बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करंसीज के दीवाने ट्रंप ने पिछले दिनों ट्रंप ने क्रिप्टो के घोर समर्थक पॉल एटकिन्स सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमिशन (SEC) का नया मुखिया बनाया था. इसके एक दिन बाद ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम PayPal के पूर्व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) की वॉइट हाउस के AI और किप्टो जार के तौर पर नियुक्ति कर दी. डेविड सैक्स इसके साथ ही अमेरिकी की साइंस और टेक्नॉलजी की सलाहकार समिति को लीड करेंगे. यह उनके उस चुनावी वादे की तरह कदम है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने की कसम खाई थी.

अमेरिका और चीन के बीच क्रिप्टो करंसी की गजब की रेस चल रही है. कुछ वक्त पहले तक चीन इसका बेताज बादशाह हुआ करता था, लेकिन अब अमेरिका उसे पीछे छोड़ चुका है. ट्रंप की जीत ने तो जैसे अमेरिका के क्रिप्टो मार्केट में नई जान फूंक दी है. बिटकॉइन जैसे कुलांचें भर रहा है, वह ट्रंप के क्रिप्टो वाले मूड का ही असर है. अपनी नीतियों और एक्सपर्ट टीम के जरिए ट्रंप क्रिप्टो निवेशकों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं. पॉल एटकिन्स के बाद अब सैक्स की नियुक्ति को उसी दिशा में कदम माना जा रहा है.

डेविड सैक्स एक बेहद सफल इंटरप्रेन्योर और निवेशक रहे हैं, जिन्होंने सिलिकॉन वैली की कुछ सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों का निर्माण और निवेश किया है. डेविड PayPal के फाउंडर एरा के COO थे. डेविड ने तब एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर कंपनी, यामर की स्थापना की, जिसका Microsoft ने $1.2 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया. इसके बाद उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में स्थित एक वेंचर कैपिटल फर्म क्राफ्ट वेंचर्स की स्थापना की. डेविड ऑल-इन पॉडकास्ट के को-होस्ट हैं, जो टेक में टॉप लेवल का पॉडकास्ट है, जहां वे और उनके दोस्त आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं. डेविड के पास इन दो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में अमेरिका को महान बनाने के लिए नॉलेज, व्यावसायिक अनुभव, इंटेलिजेंस और व्यावहारिकता है.

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद से कई महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां करने में लगे हैं. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को PayPal के पूर्व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डेविड सैक्स को व्हाइट हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो जार के रूप में नियुक्त किया है. इस बारे में ट्रंप ने जानकारी देते हुए कहा कि वह डेविड सैक्स को व्हाइट हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो ज़ार के रूप में नियुक्त कर रहे हैं. ट्रंप ने अपने सोशल-मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "वह एक कानूनी ढांचे पर काम करेंगे, ताकि क्रिप्टो इंडस्ट्री को वैसे देखा जा सके जिसकी वह मांग कर रहा है, और वह अमेरिका में फल-फूल सके."

I am pleased to announce that David O. Sacks will be the “White House A.I. & Crypto Czar.” In this important role, David will guide policy for the Administration in Artificial Intelligence and Cryptocurrency, two areas critical to the future of American competitiveness. David…