प्राचीन ग्रीस में एलिट क्लास के लोग स्पेस से गिरे मेटल की जूलरी पहनते थे, खोज में खुलासा

ग्रीस में लोहे को पिघलाने का काम बड़े पैमाने पर शुरू होने से बहुत पहले, कांस्य युग (Bronze Age) के कुछ अमीर और ताकतवर लोग लोहे से बने गहने पहनते थे. हो सकता है कि यह लोहा उल्कापिंडों से आया हो. फ्रांस के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मैथ्यू गुनेले और एथेंस की नेशनल एंड कपोडिस्ट्रियन यूनिवर्सिटी की एलेनी मैंटजोरानी ने पांच साल तक एक स्टडी की.

स्टडी में क्या पता चला

इसमें 19 म्यूजियम में रखी 33 पुरातात्विक जगहों से मिलीं कांस्य युग और शुरुआती लौह युग (Early Iron Age) की 105 चीजों की जांच की गई. इन 105 चीजों में से 91 लोहे की थीं और पोर्टेबल एक्स-रे फ्लोरोसेंस का इस्तेमाल करके उनकी बारीकी से जांच की गई. लोहे की तेरह चीजों में सभी अंगूठियां या अंगूठियों के टुकड़े थे. इनमें काफी मात्रा में निकेल पाया गया, जो उल्कापिंड (स्पेस से गिरे मेटल) वाले लोहे की एक बड़ी पहचान है. रिसर्च करने वालों ने नतीजा निकाला कि 9 अंगूठियां पक्के तौर पर उल्कापिंड वाले लोहे से बनी थीं, एक के भी ऐसा होने की काफी संभावना थी, जबकि 3 की और जांच करने की जरूरत है. इन नतीजों से पता चलता है कि उल्कापिंडों से मिलने वाला लोहा सिर्फ़ कोई अजीब चीज नहीं थी जो अचानक मिल गई हो, बल्कि यह एक दुर्लभ और कीमती चीज थी जिसका इस्तेमाल 3,000 साल से भी पहले मिनोअन और माइसीनियन समाज के ताकतवर लोग गहने बनाने में करते थे.

दौलत, रुतबे की पहचान थी ये जुलरी

Iron in Greece in the second millennium B.C.E. नाम की यह स्टडी 'जर्नल ऑफ़ आर्कियोलॉजिकल साइंस' में प्रकाशित हुई थी. रिसर्चर्स ने चीजों को नुकसान पहुंचाए बिना उनके केमिकल कंपोज़िशन की जांच करने के लिए पोर्टेबल X-रे फ़्लोरेसेंस, या p-XRF का इस्तेमाल किया. यह तरीका खास तौर पर उन नाज़ुक पुरातात्विक चीजों के लिए उपयोगी था जिन्हें म्यूज़ियम के कलेक्शन से हटाना या लैब तक ले जाना मुश्किल हो सकता था. बारीकी से जांची गई 91 लोहे की चीजों में से 78, यानी लगभग 86% में निकेल नहीं मिला. ये चीजें शुरुआती स्मेल्टिंग (धातु पिघलाने की प्रक्रिया) से बने लोहे जैसी ही हैं. बाकी 13 चीजों में काफी मात्रा में निकेल था.

चूंकि आयरन उल्कापिंडों में प्राकृतिक रूप से काफी निकेल होता है, इसलिए जब रिसर्चर्स उल्कापिंड वाले लोहे और जमीन पर मिलने वाले अयस्कों से बने लोहे के बीच फ़र्क करने की कोशिश करते हैं, तो यह तत्व एक अहम केमिकल सुराग देता है. छल्लों (rings) में निकेल की मात्रा में काफी अंतर था, जो लगभग 1% से 50% तक थी, जिससे पता चलता है कि हो सकता है कि ये सभी चीजें एक ही उल्कापिंड से न बनी हों. रिसर्चर्स यह भी बताते हैं कि लंबे समय तक जमीन में दबे रहने और जंग लगने की वजह से पुरातात्विक लोहे से निकेल कम हो सकता है, जिसका मतलब है कि कम मात्रा होने पर भी यह बाहरी दुनिया से आए होने का सबूत दे सकता है.

कई अंगूठियां बहुत शानदार थीं

इस स्टडी में सबसे खास बात सिर्फ निकेल का होना नहीं थी, बल्कि वे चीजें थीं जिनमें यह पाया गया. निकेल वाली सभी 13 चीजें अंगूठियां या अंगूठियों के टुकड़े थीं. हालांकि, बड़े कलेक्शन में हथियार, औजार, गहने और लोहे की दूसरी चीजें भी शामिल थीं, लेकिन उल्कापिंड से मिले लोहे के सबूत पूरी तरह से अंगूठियों में ही मिले. कई अंगूठियां बहुत शानदार थीं, जिनमें बड़ी, सपाट और नक्काशीदार सतहें थीं और लोहे के साथ सोना, चांदी या कांसे जैसी दूसरी कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया था. इनमें से कई अंगूठियां पेलोपोनीज में अमीर और रसूखदार लोगों की कब्रों से मिली थीं, जिनमें माइसीन, वाफेइओ, काकोवातोस, एडोनिया और डेंड्रा जैसी जगहें शामिल हैं.

रिसर्च करने वालों का कहना है कि यह पैटर्न बताता है कि उल्कापिंड से मिले लोहे का एक खास दर्जा था. इसे मुख्य रूप से किसी व्यावहारिक काम के लिए इस्तेमाल करने के बजाय, ऐसी चीजों के लिए चुना गया था जो दौलत, रुतबे और सामाजिक ताकत से जुड़ी थीं. एलेनी मैंटज़ौराणी ने उल्कापिंड से मिले लोहे को एक बहुत कीमती चीज बताया, जिसका इस्तेमाल मिनोअन और माइसीनियन समाज में ऊंचे दर्जे के लोगों के बीच खास अहमियत वाली चीजें बनाने के लिए किया जाता था.

क्या मिस्र से आती थी ये जुलरी

काफी मात्रा में लोहा रखने वाले उल्कापिंड आम तौर पर कम ही मिलते हैं, और शोधकर्ताओं का कहना है कि पूर्वी भूमध्य सागर के कुछ अन्य इलाकों की तुलना में ग्रीस और क्रीट में उल्कापिंड बहुत कम मिलते हैं. इससे यह संभावना बनती है कि उल्कापिंड का लोहा लंबी दूरी के व्यापारिक नेटवर्क के ज़रिए एजियन पहुंचा होगा. शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि मिस्र इसका एक संभावित स्रोत हो सकता है, क्योंकि कांस्य युग के दौरान एजियन और मिस्र के बीच संपर्क स्थापित थे और प्राचीन मिस्र में उल्कापिंड के लोहे के इस्तेमाल के प्रमाण भी मिलते हैं.

इसका सबसे मशहूर उदाहरण तूतनखामेन के मकबरे में मिला लोहे का खंजर है, जिसके धातु के बारे में पता चला है कि वह उल्कापिंड से आया था. हालांकि, यह अध्ययन किसी खास व्यापारिक रास्ते की पुष्टि नहीं करता और न ही यह साबित करता है कि ग्रीक अंगूठियां मिस्र के उल्कापिंडों से बनी थीं. यह संबंध अभी सिर्फ एक संभावना है जिसकी आगे और शोध से जांच करनी होगी. इस अध्ययन से पहले, पूर्वी भूमध्य सागर में सात जगहों पर उल्कापिंड के लोहे के पुख्ता सबूत मिल चुके थे. शोधकर्ताओं के काम से ग्रीस की सात और जगहें इस सूची में जुड़ गई हैं, जिनमें फ़ाइस्टोस, एनेमोस्पिलिया, माइसीन, वाफ़ियो, काकोवातोस, एडोनिया और डेंड्रा शामिल हैं.

फिर ये फैशन क्यों खत्म हो गया?

ऐसा लगता है कि 12वीं सदी BCE के बाद पुरातात्विक रिकॉर्ड से उल्कापिंड वाले लोहे की अंगूठियां गायब हो गईं; यह समय 'लेट ब्रॉन्ज़ एज' (Late Bronze Age) के पतन से जुड़ी उथल-पुथल के दौर से मेल खाता है. उस दौर में दक्षिणी ग्रीस में माइसीनियन शाही केंद्रों का विनाश हुआ या उन्हें छोड़ दिया गया, और पूर्वी भूमध्यसागरीय इलाके में बड़े बदलाव हुए. शोधकर्ता यह दावा नहीं करते कि इस पतन की वजह से ही उल्कापिंड वाले लोहे की ज्वेलरी का चलन खत्म हुआ. बल्कि, समय को देखते हुए लगता है कि कुलीन समाज में बदलाव और दूर-दराज के इलाकों के साथ व्यापारिक नेटवर्क में बदलाव ने इसमें भूमिका निभाई होगी.

हो सकता है कि ये अंगूठियां बस फैशन से बाहर हो गई हों, लेकिन इनका गायब होना ठीक उसी समय हुआ जब जमीन पर गलाकर बनाए गए लोहे का महत्व तेजी से बढ़ रहा था. इसी वजह से ये अंगूठियां खास तौर पर अहम जानकारी देती हैं. ये उस छोटे से दौर को दिखाती हैं जब एजियन इलाके में लोहा एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित चीज थी. उस समय से बहुत पहले जब यह आम इस्तेमाल की धातु बन गई और 'आयरन एज' की पहचान बनी. इन अंगूठियों को पहनने वाले लोगों के लिए, इसका आकर्षण शायद सिर्फ धातु की दुर्लभता से कहीं ज्यादा था. यह एक ऐसी चीज थी जो आम दुनिया से परे कहीं से आई थी—एक ऐसा पदार्थ जो सचमुच आसमान से गिरा था और जिसे ब्रॉन्ज़ एज के ग्रीस के सबसे ताकतवर लोगों के लिए ज्वेलरी में बदला गया था.

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