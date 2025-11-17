विज्ञापन
ताइवान के इलाकों में लगातार बढ़ रही चीन की घुसपैठ, इस बार 8 सैन्य विमान और 8 नौसैनिक जहाज दिखे

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ताइवान के आसपास आज सुबह 6 बजे तक PLA के 8 विमानों की उड़ानों, पीपुल्‍स लिबरेशन आर्मी नेवी के 8 जहाजों और 2 आधिकारिक जहाजों का पता चला. 8 में से 2 उड़ानों ने मध्य रेखा पार कर ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी ADIZ में प्रवेश किया.

चीन के 8 सैन्‍य विमानों में से 2 ने ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी ADIZ में प्रवेश किया. (फाइल फोटो)
  • ताइवान के जल क्षेत्र में सोमवार सुबह चीन के आठ सैन्य विमान और आठ नौसैनिक जहाज नजर आए.
  • इन सैन्य विमानों में से दो ने ताइवान की दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी हवाई रक्षा क्षेत्र की सीमा पार की.
  • ताइवान ने रविवार को 30 PLA विमानों, 7 PLAN जहाजों और एक आधिकारिक जहाज के बारे में बताया था.
ताइवान के इलाकों में चीन के विमानों और नौसैनिक जहाजों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है. सोमवार को एक बार फिर ताइवान के जल क्षेत्र में चीन के सैन्‍य विमानों और नौसैनिक जहाजों की उपस्थिति देखी गई है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार सुबह 6 बजे अपने जल क्षेत्र के आसपास चीन के 8 सैन्य विमानों, 8 नौसैनिक जहाजों और दो अन्‍य जहाजों की गतिविधियों का पता लगाया है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इन आठ सैन्‍य विमानों में से दो ने मध्य रेखा पार कर ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी ADIZ (Air Defense Identification Zone) में प्रवेश किया. 

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा कि ताइवान के आसपास आज सुबह 6 बजे तक PLA के 8 विमानों की उड़ानों, पीपुल्‍स लिबरेशन आर्मी नेवी के 8 जहाजों और 2 आधिकारिक जहाजों का पता चला. 8 में से 2 उड़ानों ने मध्य रेखा पार कर ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी ADIZ में प्रवेश किया. हमने स्थिति पर नजर रखी है और कार्रवाई की है."

इससे पहले रविवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने 30 पीएलए विमानों, सात पीएलएएन जहाजों और एक आधिकारिक जहाज का पता लगाया था. 

ताइवान ने चीन पर लगाए आरोप 

ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने चीन पर राजनीतिक लाभ के लिए जापान के साथ तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है. यह बात चीन के अधिकारियों द्वारा यलो सी में लाइव-फायर मिसाइल अभ्यास की योजना की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद कही गई है.  ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के समुद्री सुरक्षा प्रशासन ने एक नेविगेशन अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मंगलवार से गुरुवार तक सेंट्रल यलो सी में गोला-बारूद के साथ मिसाइल प्रक्षेपण करेगी. 

जापान को लेकर चीन की एडवायजरी

ताइपे टाइम्स के अनुसार, चीन ने शुक्रवार को अपने नागरिकों के लिए जापान यात्रा को लेकर ट्रैवल एडवायजरी जारी की है और अपनी जापान यात्रा को टालने के लिए कहा है. इसे जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की टिप्पणियों का जवाब माना जा रहा है. एक संसदीय सत्र के दौरान ताकाइची ने कहा कि ताइवान पर चीनी नौसैनिक नाकेबंदी को जापान के लिए "अस्तित्व के लिए खतरे" वाली स्थिति माना जा सकता है, जिससे जापान की आत्मरक्षा प्रणाली सक्रिय हो सकती है. 
 

China, Taiwan, China Intrudes Into Taiwanese Territory
