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नेपाल के ऊपर बन रहा 5 हजार करोड़ लीटर का एक और वॉटर बम, एक बार फिर आ सकती है आफत

चीन की सरकारी मीडिया ने तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में तीन लोगों की मौत और 558 लोगों के लापता होने की खबर दी, जिनमें 260 विदेशी नागरिक शामिल थे. चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि नेपाल की तरफ लगभग 100 चीनी नागरिक लापता थे.

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नेपाल के ऊपर बन रहा 5 हजार करोड़ लीटर का एक और वॉटर बम, एक बार फिर आ सकती है आफत
बाढ़ से पहले ही तबाही झेल रहे नेपाल के लिए चीन की नई वार्निंग बड़े सदमे से कम नहीं.
  • नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के पास बनी बैरियर झील अगले तीन दिनों में टूटने का गंभीर खतरा बना हुआ है
  • झील में लगभग बीस लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका है और यह पहले से ही ओवरफ्लो हो रही है
  • तिब्बत में ग्लेशियर टूटने से चीन-नेपाल सीमा पर भारी बाढ़ और कीचड़ बहाव के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई है
नेपाल-चीन सीमा पर बाढ़ प्रभावितों के लिए मदद कैसे भेजी जा रही है?

चीन ने चेतावनी दी है कि नेपाल बॉर्डर के पास बनी एक बैरियर झील अगले 3 दिनों में टूट सकती है. 'ग्लोबल टाइम्स' ने बृहस्पतिवार को चीनी अधिकारियों के हवाले से बताया कि नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम के पास बनी एक बैरियर झील के अगले तीन दिनों में टूटने का खतरा है. यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब चीन-नेपाल बॉर्डर इलाके में अचानक आई भयानक बाढ़ के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग लापता हैं.

कितना बड़ा है खतरा

चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह तक झील में लगभग 20 लाख (2 मिलियन) क्यूबिक मीटर पानी जमा हो गया था और यह पहले से ही ओवरफ्लो हो रही थी. सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV की रिपोर्ट के अनुसार, अगले तीन दिनों में झील में और 30 लाख (3 मिलियन) क्यूबिक मीटर पानी आने की उम्मीद है, जिससे इसके टूटने का खतरा बढ़ जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि वह झील पर बारीकी से नज़र रख रहा है और संभावित रूप से झील टूटने की स्थिति से निपटने और आपातकालीन बचाव कार्यों में मदद के लिए बाढ़ सिमुलेशन और जोखिम का आकलन कर रहा है.

अलग-अलग आंकड़े

तिब्बत में ग्लेशियर टूटने से चीन-नेपाल बॉर्डर पर भयानक बाढ़ और मडस्लाइड (कीचड़ का बहाव) आ गई. दोनों देशों के अधिकारियों ने कम से कम 273 लोगों की मौत और 1,300 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी दी है, हालांकि डेटा इकट्ठा करने, उसकी पुष्टि करने और तालमेल में अंतर के कारण अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़ों में फ़र्क है. नेपाल पुलिस ने कम से कम 270 लोगों की मौत और 826 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दी है.

भारतीयों पर भी आफत

बाद में नेशनल टूरिज़्म बोर्ड ने बताया कि लापता लोगों में 517 विदेशी नागरिक शामिल थे, जिनमें उस इलाके में आए पर्यटक और तीर्थयात्री भी थे. लापता विदेशी नागरिकों में सबसे ज़्यादा संख्या भारत के लोगों की है. भारत के 288 लोग लापता बताए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर के बारे में माना जाता है कि वे हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल माउंट कैलाश की यात्रा पर जा रहे थे. अमेरिका ने 65 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दी है, जबकि मलेशिया के 51, यूक्रेन के 53, ऑस्ट्रेलिया के 35 और ब्रिटेन के 33 लोग लापता बताए गए.

तिब्बत में भी मातम

चीन में, सरकारी मीडिया ने तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में तीन लोगों की मौत और 558 लोगों के लापता होने की खबर दी, जिनमें 260 विदेशी नागरिक शामिल थे. चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि नेपाल की तरफ लगभग 100 चीनी नागरिक लापता थे. चीनी अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी रिस्पॉन्डर, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान, इंजीनियरिंग टीमें, टेलीकॉम ऑपरेटर और राहत संगठनों को तैनात किया है. बचाव टीमों को मुश्किल रास्तों, लगातार बारिश और आगे और आपदाओं के खतरे का सामना करना पड़ रहा है.

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