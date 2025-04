लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बरार गिरोह के गुर्गे जग्गा सिंह और मनजिंदर सिंह 2.8kg IED, 1.6kg RDX के साथ गिरफ्तार

पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि एक आतंकी मॉड्यूल के दो सदस्यों को आरडीएक्स युक्त विस्फोटक उपकरण (आईईडी) बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया है. पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि आरोपियों की पहचान जग्गा सिंह और मनजिंदर सिंह के रूप में हुई है. यादव ने कहा कि वे जर्मनी में रहने वाले गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी ढिल्लों द्वारा चलाए जा रहे आतंकी मॉड्यूल के प्रमुख सदस्य हैं. ढिल्लों गोल्डी बराड़-लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा है.

डीजीपी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए जर्मनी में रहने वाले गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी ढिल्लों द्वारा संचालित एक आतंकी मॉड्यूल के प्रमुख गुर्गों जग्गा सिंह और मनजिंदर सिंह को गिरफ्तार करके क्षेत्र में शांति व सद्भाव को बिगाड़ने की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश विफल कर दी.'

