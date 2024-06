PM मोदी के थर्ड टर्म से कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर, गंभीर मुद्दों पर बातचीत की जताई इच्छा

नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर बदल गए हैं. जस्टिन ट्रूडो ने उम्मीद जताई कि तीसरी बार भारत की सत्ता संभालने के बाद भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा, कनाडाई लोगों के हित और कानून के शासन से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बातचीत फिर से शुरू हो सकती है. बता दें कि खालिस्तानी मुद्दे को लेकर बीते साल से भारत और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे.

जस्टिन ट्रूडो ने CBC News के साथ इंटरव्यू में ये बातें कही. उन्होंने कहा, "कई बड़े मुद्दों पर समानता है. इन पर हमें ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में साथ मिलकर काम करने की जरूरत है." ट्रूडो ने कहा, "लेकिन अब जब वह (पीएम मोदी) चुनावी दौर से गुजर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमें हमारे मुद्दों पर बात करनी चाहिए."

Thank you @CanadianPM for the congratulatory message. India looks forward to working with Canada based on mutual understanding and respect for each others concerns. https://t.co/QQJFngoMyH