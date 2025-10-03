विज्ञापन
कनाडा में खालिस्तानियों की करतूत देखिए...आधी रात पेट्रोल छिड़क थिएटर में लगा दी आग

Canada Khalistani Attack: कनाडा पुलिस के मुताबिक, दोनों संदिग्ध काले कपड़े और मास्क पहने हुए थे. सीसीटीवी में एक ग्रे SUV और एक व्हाइट SUV दिखाई दी, जिनसे हमलावर घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे.

कनाडा में एक थियेटर पर हमला.
  • कनाडा के एक खालिस्तानी आतंकियों ने भारतीय फिल्में दिखाए जाने पर थियेटर पर हमला कर दिया.
  • 3 अक्टूबर की सुबह काले कपड़े पहने संदिग्धों ने पेट्रोल डालकर थियेटर में आग लगा दी.
  • हमलों के बाद थियेटर ने सुरक्षा कारणों से भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग फिलहाल रोक दी है और जांच जारी है.
ओकविल:

कनाडा के ओकविल में खालिस्तानी आतंकियों ने एक थियेटर को निशाना बनाया है. वजह है भारतीय फिल्में. शायद ये लोग नहीं चाहते कि वहां के सिनेमाघरों में भारतीय फिल्में दिखाई जाएं, इसीलिए वह इसे निशाना बना रहे हैं. ओकविल में 2-3 अक्टूबर को एक थियेटर पर हमला किया गया. वहां न सिर्फ फायरिंग हुई बल्कि आग भी लगा दी गई. इस हमले का शक खालिस्तानी आतंकियों पर है. इस हिंसक घटना के बाद एहतियातन वहां भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग रोक दी गई है.

कनाडा के थियेटर को किया आग के हवाले

कनाडा के ओकविल में मजूद Film.Ca Cinemas के गेट पर 3 अक्टूबर की सुबह करीब 5:20 बजे दो संदिग्धों ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की. हमलावर हाथों में लाल गैस कैन लिए हुए थे. उन्होंने बाहर से ही सिनेमाघर में आग लगा दी. गनीमत ये रही कि सिनेमाघर की इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. आग अंदर तक नहीं फैल पाई. समय रहते इसे बुझा दिया गया.

SUV कार से भागे काले कपड़े पहने संदिग्ध

कनाडा पुलिस के मुताबिक, दोनों संदिग्ध काले कपड़े और मास्क पहने हुए थे. सीसीटीवी में एक ग्रे SUV और एक व्हाइट SUV दिखाई दी, जिनसे हमलावर घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे और अपना मकसद पूरा करके वहां से भागे. 

रात में थियेटर पर चलाईं गोलियां

पहला हमला 25 सितंबर को रात में करीब 1:50 बजे हुआ था. एक संदिग्ध ने थियेटर के एंट्रेंस पर गोलियां चलाईं थीं. पुलिस ने बताया कि हमलावर भारी शरीर वाला था. उसने काले कपड़े और मास्क पहना था. सिनेमाघर पर हुए ये दोनों ही हमले 
टार्गेटेड बताए जा रहे हैं. 

भारतीय फिल्मों से क्या है हमले का लिंक?

सिनेमाघर पर हुए इन हमलों का लिंक भारतीय फल्मों से है. इस घटना के बाद वहां लोगों में डर का माहौल है. थियेटर के CEO जेफ़ नॉल ने कहा  "किसी ने सिर्फ़ इसलिए थिएटर जलाने की कोशिश की क्योंकि हम साउथ एशियन फिल्में दिखा रहे थे. लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा समुदाय सुरक्षित महसूस करे.  हम दर्शकों के लिए फिल्मों का अनुभव जारी रखेंगे."  हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए थिएटर ने एहतियातन दो भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग रोक दी है. थियेटर का कहना है  हम झुकना नहीं चाहते, लेकिन स्टाफ और दर्शकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है. वहीं हैल्टन पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

