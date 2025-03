अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद होगी सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी, जानें पूरा शेड्यूल

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर नौ महीने से फंसे दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा ने पुष्टि की है कि वे मंगलवार की शाम पृथ्वी पर लौट आएंगे. बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स एक अन्य अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी कॉस्मोनॉट के साथ स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यान से वापस आएंगे, जो रविवार सुबह आईएसएस पर पहुंचा था.

नासा ने रविवार शाम को कहा कि इन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी मंगलवार को फ्लोरिडा तट पर समुद्र में उतरने का समय शाम 5:57 बजे (भारतीय समयानुसार 19 मार्च की सुबह 3:30 बजे) होगी. पहले यह वापसी बुधवार से पहले नहीं होने जा रही थी.

#Crew9 will soon be headed back to Earth—but in their time on the @Space_Station, they've helped with @ISS_Research studies to design better reactors, build wooden satellites, and prepare for missions to the Moon and Mars: https://t.co/CKZmVKRe94 pic.twitter.com/YMwdbi2zp1