साउथ कोरिया में गिरा पुल, दो की मौत

दक्षिण कोरिया से पुल गिरने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. बताया जा रहा है कि इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि पांच लोग घायल हैं. अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को दक्षिण कोरिया में एक्सप्रेसवे निर्माण स्थल पर एक पुल के ढह जाने से दो लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए हैं. स्थानीय मीडिया ने पुल के गिरने का फुटेज भी जारी किया है, जिसमें पुल का एक हिस्सा ढहता हुआ दिख रहा है.

At least 3 construction workers killed, 5 injured after portion of highway overpass collapsed near Anseong, South Korea



