'बॉन्डी बीच से लास वेगास तक', जानिए कब-कब मास शूटिंग से दहली दुनिया

- ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी में करीब दस लोग मारे गए और कई घायल हुए, जबकि हजारों लोग मौजूद थे
- अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में बड़ी- बड़ी मास शूटिंग की घटनाएं हुईं, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई
- अमेरिका में सबसे ज्यादा मास शूटिंग की घटनाएं सामने आई हैं
ऑस्ट्रेलिया के फेमस बॉन्डी बीच (Bondi Beach) पर रविवार, 14 दिसंबर को हुई गोलीबारी ने इलाके में दहशत फैला दी. इस गोलीबारी में 10 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है. जब बॉन्डी बीच पर हमला हुआ, तब वहां 2000 के लगभग लोग मौजूद थे. ये घटना उस समय हुई, जब लोग हनुक्का त्योहार का जश्न मना रहे थे.
बता दें कि मास शूटिंग की घटनाएं दुनिया भर मे बढ़ रही हैं. हार्वर्ड रिसर्च के अनुसार साल 1966 से 2012 के बीच हुई कुल मास शूटिंग की 292 घटनाओं में से लगभग एक-तिहाई अकेले अमेरिका में हुई हैं. इस खबर में आपको बताते हैं कि कब-कब मास शूटिंग ने दुनिया को दहशत में डाला.
बड़ी मास शूटिंग की घटनाएं
केपटाउन, 2025
बार में बैठे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 25 लोगों को मारी गोली और 11 की मौत हुई.
उत्तरी कैरोलिना, 2025
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में गोलीबारी की घटना घटी, जिसमें 2 की मौत के साथ कई लोग घायल हुए.
अलबामा, 2025
अमेरिका के अलबामा में कई हमलावरों की गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए.
वर्जीनिया, 2023
अमेरिका में वर्जीनिया के रिचमंड में एक पार्क में मंगलवार को बंदूकधारी ने गोली चलाई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हुए थे.
मेन, 2023
लेविस्टन में तीन स्थानों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई.
टेक्सास, 2023
टेक्सास के एक मॉल में एक व्यक्ति ने तोड़फोड़ फायरिंग की और आठ लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद वह खुद भी मर गया.
इंडियाना, अमेरिका, 2023
अमेरिकी राज्य इंडियाना के एक मॉल में मास शूटिंग की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य घायल हो गए थे
उवाल्डे, 2022
टेक्सास के उवाल्डे में रॉब एलीमेंट्री स्कूल में एक व्यक्ति ने 19 छात्रों और दो शिक्षकों को गोली मार दी. बॉर्डर पुलिस ने एनकाउंटर करके शूटर को गोली मार दी.
न्यूजीलैंड, 2019
क्राइस्टचर्च मस्जिद में हुई गोलीबारी में 51 लोग मारे गए थे.
लास वेगास, 2017
अमेरिकी इतिहास की सबसे घातक मास शूटिंग, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी.
नॉर्वे, 2011
77 लोगों की मौत के साथ, आधुनिक इतिहास में सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं में से एक.
वर्जीनिया टेक, 2007
वर्जीनिया के ब्लैक्सबर्ग में एक यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया टेक में एक बंदूकधारी ने 32 छात्रों और शिक्षकों की हत्या कर दी और फिर खुद को भी मार डाला.
ऑस्टिन, अमेरिका, 1966
टेक्सास यूनिवर्सिटी के क्लॉक टॉवर में बैठे एक स्नाइपर ने 15 लोगों को गोली मार दी और उनकी जान ले ली. उसने 30 से अधिक लोगों को घायल भी किया था. इसे अमेरिका के इतिहास में सार्वजनिक स्थान पर पहला मास शूटआउट माना जाता है.
