Binance पर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी; 20 मिनट में हैकर्स ने उड़ाए 6.3 अरब डॉलर, उत्तर कोरिया पर नजरें

क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में एक ऐसे साइबर हमले ने हलचल मचा दी है, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल चोरी माना जा रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज Binance ने खुलासा किया है कि हैकर्स ने उसके प्लेटफॉर्म से 6.34 अरब डॉलर लगभग 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी चुरा ली. हमले के पीछे उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर समूह की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद अमेरिकी एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं, जबकि Binance ने प्रभावित ग्राहकों को पूरा भुगतान करने का आश्वासन दिया है.

20 मिनट में उड़ाए 6.36 अरब डॉलर

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक Binance में हैकर्स ने बेहद सुनियोजित तरीके से हमला करते हुए लगभग 6.36 अरब डॉलर की डिजिटल संपत्ति विभिन्न वॉलेट्स से निकाल ली. अमेरिका स्थित ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM का कहना है कि हमलावरों ने लगभग 6.36 अरब डॉलर की संपत्ति Binance के वॉलेट्स से 10 अलग-अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ट्रांसफर की, जिसमें से अधिकांश रकम करीब 20 मिनट के भीतर निकाल ली गई.

क्या यह अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी है?

TRM सहित कई विशेषज्ञों और क्रिप्टो कंपनियों का मानना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी है. फरवरी 2025 में Bybit नामक क्रिप्टो एक्सचेंज पर 1.5 अरब डॉलर की हैकिंग हुई थी. एफबीआई ने उस घटना के लिए भी उत्तर कोरिया और TraderTraitor समूह को जिम्मेदार ठहराया था. Binance के संस्थापक चांगपेंग झाओ ने एक्स पर लिखा कि डॉलर मूल्य के हिसाब से यह सबसे बड़ी चोरी हो सकती है, लेकिन Mt. Gox जैसी कुछ पुरानी घटनाओं में बिटकॉइन की वास्तविक मात्रा ज्यादा प्रभावित हुई थी.

क्या है Binance?

Binance दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में शामिल है, जहां करोड़ों लोग डिजिटल संपत्तियों की खरीद-बिक्री करते हैं. कंपनी का दावा है कि उसने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त फंड सुरक्षित रखे हैं और चोरी हुई संपत्ति की भरपाई कंपनी अपने संसाधनों से करेगी. कंपनी ने बताया कि प्रभावित परिसंपत्तियों में से लगभग 3 अरब डॉलर की राशि को ब्लॉकचेन साझेदारों की मदद से फ्रीज भी कर दिया गया है.

उत्तर कोरिया के हैकर्स पर शक

अमेरिका की ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM और ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी Chainalysis ने इस हमले के पीछे उत्तर कोरिया की कथित हैकर यूनिट "TraderTraitor" का हाथ होने की आशंका जताई है. विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी चोरी के जरिए विदेशी मुद्रा जुटाने की कोशिश करता रहा है. आरोप है कि इन पैसों का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था और परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए किया जाता है. लेकिन Binance ने अभी तक किसी समूह का नाम नहीं लिया है. कंपनी का कहना है कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है.

कैसे हुआ हमला?

Binance के सह-सीईओ रिचर्ड तेंग ने पुष्टि की है कि शुरुआती जांच में माना गया था कि किसी कर्मचारी के लैपटॉप से सुरक्षा में सेंध लगी होगी. लेकिन बाद की जांच में कई अन्य सुरक्षा खामियां भी सामने आईं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमलावरों ने Binance के "हॉट वॉलेट" को निशाना बनाया. हॉट वॉलेट इंटरनेट से जुड़े होते हैं और ग्राहकों के लेन-देन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके विपरीत "कोल्ड वॉलेट" ऑफलाइन रहते हैं और ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं. Binance के सह-सीईओ रिचर्ड तेंग ने पुष्टि की कि हमला कंपनी के हॉट वॉलेट पर हुआ था.

अमेरिकी प्रशासन भी सक्रिय

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं. उत्तर कोरिया की संभावित भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा, "हम इसकी जांच कर रहे हैं."

पहले भी हो चुकी हैं बड़ी चोरियां

इससे पहले फरवरी 2025 में Bybit एक्सचेंज पर 1.5 अरब डॉलर की चोरी हुई थी, जिसमें भी उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर समूह का नाम सामने आया था. लेकिन Binance पर हुआ हमला अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ता दिखाई दे रहा है. क्रिप्टो जगत से जुड़े जानकारों का मानना है कि हैकर्स लगातार अधिक उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

चोरी की गई रकम का क्या हुआ?

स्वतंत्र क्रिप्टो विश्लेषक गैरिक हाइलमैन के अनुसार, चोरी की गई रकम का एक हिस्सा पहले ही विभिन्न डिजिटल माध्यमों से इधर-उधर किया जा चुका है. आमतौर पर हैकर्स "मिक्सर" या "टम्बलर" जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर क्रिप्टोकरेंसी के स्रोत को छिपाने की कोशिश करते हैं. रिचर्ड तेंग ने कहा कि हमलावरों ने जटिल रणनीतियां अपनाईं और जांच को मुश्किल बनाने के लिए "सेल्फ-डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म" का भी उपयोग किया. हालांकि कंपनी और जांच एजेंसियां चोरी हुए फंड को ट्रैक करने और वापस लाने का प्रयास कर रही हैं.

अब ग्राहकों का क्या होगा?

Binance ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों के जमा पैसे सुरक्षित हैं. फिलहाल निकासी सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी गई हैं, जिन्हें जल्द बहाल किया जाएगा. कंपनी ने सभी नुकसान की भरपाई करने का भरोसा दिया है. अगले एक-दो दिनों में उन्हें फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद है.

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