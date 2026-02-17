Bangladesh PM Oath Ceremony LIVE Updates: बांग्लादेश में आम चुनावों में अपनी पार्टी BNP को शानदार जीत दिलाने के बाद तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में आज यानी मंगलवार, 17 फरवरी को पद की शपथ लेंगे. तारिक रहमान के साथ उनकी कैबिनेट और 13वें आम चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी सांसद शपथ लेने वाले हैं. जहां सांसद स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे जातीय संसद भवन के शपथ कक्ष में शपथ लेंगे, वहीं तारिक रहमान और उनकी कैबिनेट शाम के 4 बजे संसद परिसर के साउथ प्लाजा में शपथ लेगी.
तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे. सूत्रों के अनुसार, विदेश सचिव विक्रम मिसरी और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के भी बिरला के साथ उपस्थित रहने की संभावना है. हम आपके लिए लेकर आए हैं यह लाइव ब्लॉग जहां आपको बांग्लादेश पीएम के शपथ ग्रहण की हर खबर लाइव मिलेगी.
बांग्लादेश में आम चुनावों में अपनी पार्टी बीएनपी को शानदार जीत दिलाने के बाद तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंगलवार को पद की शपथ लेंगे. रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 297 में से 209 सीट जीती, जबकि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी ने 13वें संसदीय चुनाव में 68 सीट हासिल की हैं. अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था. लंबे समय से चली आ रही एक परंपरा को तोड़ते हुए बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान (60) का शपथ ग्रहण समारोह बंगभवन के बजाय संसद परिसर के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जाएगा.
सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मंगलवार दोपहर को जातीय संसद (देश का संसद) के साउथ प्लाजा में नये मंत्रिमंडल सदस्यों को शपथ दिलाएंगे. जातीय संसद सचिवालय की सचिव कनीज मौला ने कहा, ‘‘संसद सचिवालय में कल शाम चार बजे नये मंत्रिमंडल सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा.’’