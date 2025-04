भारत-विरोधी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस बेनकाब, चीन में दिया ‘7 सिस्टर्स’ को लेकर भड़काऊ बयान

बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर अपनी भारत विरोधी योजनाओं को आगे बढ़ाया है. मोहम्मद यूनुस ने अपने चीन दौरे के दौरान ना केवल चीन को बांग्लादेश में 'चिकन नेक' के पास निवेश के लिए आमंत्रित किया, बल्कि ये कहते भी सुने गए गए कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक है. यूनुस का यह बयान इसलिए भी हैरान करने का वाला है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में सिलिगुडी कॉरिडोर है, जिसे भारत का 'चिकन नेक' माना जाता है. 60 किमी लंबा और 22 किमी चौड़ा यह कॉरिडोर नॉर्थ-ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है.

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और उल्लेख किया कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित हो सकता है. यह टिप्पणी जाहिर तौर पर यूनुस ने हाल में चार दिवसीय चीन यात्रा के दौरान की. इसका वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आया.

यूनुस ने कहा, 'भारत के पूर्वी हिस्से के सात राज्य सात बहनें (Seven Sisters of India) कहलाते हैं. वे चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं. उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है.' उन्होंने इस यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की और चीन के साथ नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

बांग्लादेश को इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए यूनुस ने कहा कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है और चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने ‘एक्स' पर यह वीडियो पोस्ट किया और सवाल किया कि यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख क्यों किया.

Interesting that Yunus is making a public appeal to the Chinese on the basis that 7 states in India are land-locked. China is welcome to invest in Bangladesh, but what exactly is the significance of 7 Indian states being landlocked? https://t.co/JHQAdIzI9s