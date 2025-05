2 भारतीय छात्रों की अमेरिका में कार क्रैश में मौत, परिवारों के संपर्क में भारतीय दूतावास

पिछले हफ्ते अमेरिका के लैंकेस्टर काउंटी में एक सड़क दुर्घटना में दो भारतीय छात्रों की मौत हो गई. पीड़ितों की पहचान 23 वर्षीय सौरव प्रभाकर और 20 वर्षीय मानव पटेल के रूप में हुई है, जो ओहायो में क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र थे. पुलिस के अनुसार, 10 मई को लैंकेस्टर काउंटी के पेनसिल्वेनिया टर्नपाइक पर उनकी गाड़ी सड़क से उतर गई और एक पेड़ से टकराने के बाद पुल से जा टकराई.

न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया है. वाणिज्य दूतावास ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, जिसमें क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के दो भारतीय छात्र मानव पटेल और सौरव प्रभाकर की जान चली गई."

Deeply saddened to learn about the unfortunate road accident in which two Indian students from Cleaveland State University, Manav Patel and Saurav Prabhakar lost their lives;

Our thoughts and prayers are with their families during this difficult time. The Consulate is in touch…