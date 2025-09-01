विज्ञापन
PM मोदी और पुतिन में दिख रही गजब की केमिस्‍ट्री, एक ही कार में हुए सवार

चीन के तियानजिन से आज सुबह से ही अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को टेंशन देने वाली तस्वीरें आ रही हैं. सुबह पीएम मोदी की पुतिन और चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करते हुए तस्‍वीरें सामने आई थीं. इस दौरान ये तीनों नेता ऐसे बातें कर रहे थे, जैसे ये जिगरी दोस्‍त हों.

PM मोदी और पुतिन में दिख रही गजब की केमिस्‍ट्री, एक ही कार में हुए सवार
एक ही कार में बैठे दिखे PM मोदी-पुतिन
  • प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चीन में एससीओ समिट के दौरान गहरा सामंजस्य दिखाई दिया.
  • एससीओ समिट के समापन के बाद पीएम मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठकर द्विपक्षीय बैठक के लिए गए.
  • पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की जानकारी साझा की और इसे ज्ञानवर्धक बताया.
तियानजिन:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के बीच चीन में गजब की केमिस्‍ट्री देखने को मिल रही है. SCO समिट के शुरू होने से लेकर खत्‍म होने तक सिर्फ पीएम मोदी और पुतिन की पूरे कार्यक्रम के दौरान छाए हुए नजर आए. एससीओ समिट खत्‍म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्‍ट्रपति पुतिन एक ही कार में सवार होकर जाते हुए नजर आए. कार के अंदर की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

पीएम मोदी ने पुतिन के साथ कर साझा करने की जानकारी अपने सोशल मीडिया हेंडल पर भी दी. उन्‍होंने कहा, 'एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक के लिए साथ-साथ गए. उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है.'

चीन के तियानजिन से आज सुबह से ही अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को टेंशन देने वाली तस्वीरें आ रही हैं. सुबह पीएम मोदी की पुतिन और चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करते हुए तस्‍वीरें सामने आई थीं. इस दौरान ये तीनों नेता ऐसे बातें कर रहे थे, जैसे ये जिगरी दोस्‍त हों. पीएम मोदी की बातों को दोनों बड़े ध्‍यान से सुन रहे थे. इस दौरान पुतिन ने मोदी का हाथ भी थाम लिया और तीनों के चेहरों पर मुस्‍कुराहट थी.  

एससीओ समिट के समापन के बाद पीएम मोदी-पुतिन एक ही कार में मीटिंग के लिए पहुंचे. समिट के बाद पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता पहले से ही तय थी.

