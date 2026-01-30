चतुर चीन ने अमेरिका में घुसकर चुरा लिए टॉप सीक्रेट, गूगल का AI टूल बना हथियार

चीन के जासूस अमेरिका में घुसकर उसे अंदर से कुरेद रहे हैं, खुफिया जानकारी निकालकर चीन भेज रहे हैं. ऐसा ही एक और मामला सामने आया है. अमेरिकी न्याय विभाग ने गुरुवार, 29 जनवरी को कहा कि Google के पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिनवेई डिंग को AI से जुड़ी खुफिया जानकारी चुराकर चीन भेजने के लिए दोषी ठहराया गया है. यह पाया गया कि लिनवेई डिंग चीन की दो कंपनियों के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था. वह अमेरिकी की टेक जायंट कंपनी Google में शामिल हुआ और वहां से AI ट्रेड सीक्रेट चुराकर वह वापस दोनों चीनी कंपनियों को भेजता था.

38 साल के चीनी नागरिक डिंग ने हजारों पन्नों की गोपनीय जानकारी चुराई है. उसे आर्थिक जासूसी के सात मामलों और व्यापार रहस्यों (ट्रेड सीक्रेट) की चोरी के सात मामलों में दोषी पाया गया है. उसपर 11 दिन की सुनवाई हुई. हर आर्थिक जासूसी आरोप में अधिकतम 15 साल की जेल की सजा और $5 मिलियन का जुर्माना है. जबकि हर ट्रेड सीक्रेट के आरोप में अधिकतम 10 साल की सजा और $250,000 का जुर्माना है.

न्याय विभाग के अनुसार, डिंग 3 फरवरी को एक स्टेटस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने वाला है.

डिंग ने आखिर क्या चुराया था?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार डिंग को मूल रूप से मार्च 2024 में ट्रेड सीक्रेट की चोरी के चार मामलों में दोषी ठहराया गया था. फरवरी में एक सुपरसीडिंग अभियोग ने आरोपों का विस्तार किया. डिंग के मामले को बाइडेन सरकार द्वारा 2023 में बनाई गई एक इंटरएजेंसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी स्ट्राइक फोर्स के माध्यम से कॉर्डिनेट किया गया था.

अभियोजकों ने कहा कि डिंग ने हार्डवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी चुरा ली है जो Google के सुपरकंप्यूटिंग डेटा सेंटर्स को बड़े AI मॉडल को ट्रेनिंग देने की सुविधा देता है. कथित तौर पर चुराए गए कुछ चिप ब्लूप्रिंट का उद्देश्य अल्फाबेट के स्वामित्व वाले Google को क्लाउड कंप्यूटिंग प्रतिद्वंद्वियों Amazon.com और Microsoft पर बढ़त दिलाना था. Amazon.com और Microsoft खुद डिजाइन करते हैं. इससे Nvidia के चिप्स पर Google की निर्भरता भी कम होती.

अभियोजकों ने कहा कि डिंग मई 2019 में Google में शामिल हुआ और तीन साल बाद अपनी चोरी शुरू की, जब उसे शुरुआती चरण की चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. Google पर कोई आरोप नहीं लगाया गया और उसने कहा है कि उसने कानून प्रवर्तन में सहयोग किया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया.

यह भी पढ़ें: AI में भारत 'सेकेंड टियर' नहीं, टॉप देशों में है- स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट ही नहीं, ये 4 तथ्य भी कर रहे इशारा