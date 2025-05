अमेरिका में यहूदी म्यूजियम के बाहर गोलीबारी, इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या

अमेरिका के वाशिंगटन में यहूदी संग्रहालय के पास गोलीबारी कर इजरायली दूतावास के दो कर्मचारियों की हत्या ( Israeli Embassy Two Staff Killed in Washington) कर दी गई. अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार रात वॉशिंगटन डीसी में यहूदी म्यूजियम में एक कार्यक्रम चल रहा था. इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकी यहूदी समिति ने किया था. तभी बाहर अज्ञात हमलावर ने गोलीबारी कर दी. इस घटना में इज़रायली दूतावास के दो कर्मचारियों की मौत हो गई. मरने वालों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है. घटना की जांच अब FBI की जॉइंट टेरिरिज्म टास्क फोर्स कर रही है. गोलीबारी करने वाले संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद उसने ‘फिलिस्तीन को आजाद करो' के नारे लगाए. ये जानकारी वाशिंगटन के पुलिस चीफ के हवाले से सामने आई है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले की निंदा की. व्हाइट हाउस की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि वॉशिंगटन में हुई हत्याएं स्पष्ट रूप से यहूदी-विरोधी भावना पर आधारित हैं. इसे अब खत्म होना चाहिए. नफरत और कट्टरपंथ के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है. इसके साथ ही ट्रंप ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की.

“These horrible D.C. killings, based obviously on antisemitism, must end, NOW! Hatred and Radicalism have no place in the USA. Condolences to the families of the victims. So sad that such things as this can happen! God Bless You ALL!” —President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z30bjAQOpZ — The White House (@WhiteHouse) May 22, 2025

UN में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने गोलीबारी को यहूदी विरोधी आतंकवाद का एक घृणित कृत्य कहा. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राजनयिकों और यहूदी समुदाय को नुकसान पहुंचाना एक रेड लाइ को क्रॉस करने जैसा है. विश्वास है कि अमेरिकी अधिकारी इस आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदारों खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.

The fatal shooting that took place outside the event that took place at the Jewish Museum in Washington, D.C. is a depraved act of anti-Semitic terrorism. Harming the Jewish community is crossing a red line. We are confident that the US authorities will take strong action against… pic.twitter.com/mVyXHjGyxU — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 22, 2025

होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "वॉशिंगटन डीसी में यहूदी म्यूजियम के पास रात को इज़रायली दूतावास के दो कर्मचारियों की बेवजह हत्या कर दी गई.

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims.



We will bring this depraved perpetrator to justice. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025

FBI डायरेक्टर काश पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उको और उनकी टीम को रात को डाउनटाउन डीसी में कैपिटल यहूदी म्यूजियम के बाहर और वॉशिंगटन फील्ड ऑफिस के पास हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई. MPD के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है. कृपया पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें. मामले पर अपडेट देते रहेंगे.

My team and I have been briefed on the shooting tonight in downtown DC outside the Capital Jewish Museum and near our Washington Field Office. While we're working with MPD to respond and learn more, in the immediate, please pray for the victims and their families. We will keep… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 22, 2025

रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इसे लेकर जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी.