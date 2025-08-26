विज्ञापन
विशेष लिंक

Desi Jugaad: बारिश में बाइक चलाते समय अब नहीं भीगेंगे...इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में बाइक-स्कूटर पर बारिश से बचने के लिए छत लगाने का जुगाड़ दिखाया गया है. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और मजे भी ले रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Desi Jugaad: बारिश में बाइक चलाते समय अब नहीं भीगेंगे...इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला

Desi jugaad bike roof: भारत में रोज़मर्रा की मुश्किलों को आसान बनाने वाले अनोखे और मजेदार आइडिया, जो कभी हैरान कर देते हैं तो कभी हंसी से लोटपोट कर देते हैं. आइए आज देखते हैं ऐसा ही एक जुगाड़. बरसात का मौसम आते ही बाइक और स्कूटर चलाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. हेलमेट के नीचे पानी टपकता है, कपड़े भीग जाते हैं और ट्रैफिक में छाता पकड़ना नामुमकिन हो जाता है. ऐसे में हर कोई यही सोचता है काश बाइक पर भी कार जैसी छत होती. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इस समस्या का देसी जुगाड़ दिखाया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

बाइक पर बनी मिनी छत । scooter roof viral video

इस जुगाड़ में बाइक और स्कूटर पर एक हल्की-फुल्की छत (roof) फिट की गई है. यह देखने में बिलकुल मिनी कार की सनरूफ जैसी लगती है और बारिश में सवारियों को भीगने से बचाती है. न सिर्फ राइडर बल्कि पीछे बैठने वाला भी इस छतरी का फायदा उठा सकता है. वीडियो में लोग इसे देखकर कह रहे हैं...वाह! जुगाड़ हो तो ऐसा.

VIDEO देखने के लिए यहां क्लिक करें

यूजर्स के मजेदार कमेंट । rainy season bike jugaad

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं. किसी ने लिखा, भाई...अब बारिश में ऑफिस जाना आसान हो गया, तो किसी ने हंसते हुए कहा, जरा हवा चली तो पूरा जुगाड़ उड़ जाएगा. कई लोग इसे किफायती इनोवेशन बता रहे हैं, तो कुछ इसे मजाकिया नजरिए से देख रहे हैं.

देसी जुगाड़ का कमाल । rainy season scooter hack

भारत में रोज़मर्रा की मुश्किलों को हल करने के लिए ऐसे देसी जुगाड़ हमेशा वायरल होते रहते हैं. कभी कोई बाइक को मिनी ट्रक बना देता है, तो कोई स्कूटर को परिवार की सवारी. इस बार बारिश से बचने वाला यह अनोखा आइडिया चर्चा का विषय बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Desi Jugaad Bike Roof, Scooter Roof Viral Video, Rainy Season Bike Jugaad, Viral Bike Roof News, Bike Chhatri Viral
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com