अल्मोड़ा में रहस्यमयी बीमारी से अब तक 7 लोगों की मौत! स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा

अल्मोड़ा जिले के धोलादेवी में पिछले 15 दिनों में 6 लोगों कि मौत हो गई है जबकि एक युवक की वायरल संक्रमण से मौत चौखुटिया में हो गई है जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 लोगों की ही मौत वायरल संक्रमण की वजह से हुई है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • अल्मोड़ा में पिछले 15 दिनों में वायरल संक्रमण से सात लोगों की मौत हुई है जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है
  • स्वास्थ्य विभाग की टीम अल्मोड़ा के धोलादेवी और चौखुटिया में कैंप लगाकर प्रभावित क्षेत्रों में इलाज कर रही है
  • CMO नवीन तिवारी के अनुसार वायरल संक्रमण के कारण जिले के कई क्षेत्रों में तेज बुखार और खांसी के मामले बढ़े हैं
अल्मोड़ा:

उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप चल रहा है. प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में वायरल संक्रमण से 7 लोगों की मौत पिछले एक हफ्ते में हो गई है. जिससे उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम अल्मोड़ा के धोलादेवी, चौखुटिया में कैम्प कर रही है.

अल्मोड़ा जिले के धोलादेवी में पिछले 15 दिनों में 6 लोगों कि मौत हो गई है जबकि एक युवक की वायरल संक्रमण से मौत चौखुटिया में हो गई है जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 लोगों की ही मौत वायरल संक्रमण की वजह से हुई है. वायरल संक्रमण से हो रही मौतों के बाद उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग जागा है और गावों में कैम्प लगाकर लोगों को इलाज किया जा रहा है.

अल्मोड़ा के सीएमओ नवीन चंद्र तिवारी ने जानकारी दी कि वायरल संक्रमण से अभी तक 3 लोगों की मौत जिले में हुई है. सीएमओ नवीन चंद्र तिवारी ने बताया कि अल्मोड़ा जिले के आधा दर्जन क्षेत्रों में वारयल संक्रमण फैला हुआ है. वायरल संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में कैम्प कर रही हैं. सीएमओ तिवारी ने बताया कि वायरल संकरण में मरीज को तेज बुखार आ रहा है और खांसी भी हो रही है. यह कैसा संक्रमण है और इसकी क्या वजह है इसके लिए लेबोरेटरी में सैंपल भेजे गए हैं. जल्द ही रिपोर्ट आने का दावा सीएमओ अल्मोड़ा कर रहे हैं.

वायरल संक्रमण से तेजी से धोलादेवी और चौखुटिया में मौत से लोगों में चिंता बढ़ गई है. जल स्रोत की जांच की जा रही है तो दूसरी तरफ अस्पतालो में डॉक्टरों की कमी भी खल रही है. अब देखना होगा कि तेजी से हो रही लोगों कि मौत को रोकने में स्वास्थ्य महकमा कामयाब हो पता है या फिर लोग इलाज के अभाव में जान गवाते रहेंगे.

