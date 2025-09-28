विज्ञापन
पेपर लीक प्रकरण पर भूख हड़ताल कर रहे बेरोजगार युवाओं ने तीसरे दिन लोगों को दिए फूल

सजेंद्र कठायत ने पेपर निरस्त करने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई. युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा. हर्ष रावत की रिपोर्ट..

हल्द्वानी:

प्रदेश में पेपर लीक मामलों को लेकर युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. हल्द्वानी के बुध पार्क में पिछले तीन दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे बेरोजगार युवा भूपेन्द्र कोरंगा सहित बेरोजगार युवाओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए.  इस मौके पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश महासचिव सजेंद्र कठायत ने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ छल कर रही है. खुलेआम पेपर माफिया प्रदेश में सक्रिय हैं और बार-बार भर्ती परीक्षाओं को लीक करा रहे हैं. 

सजेंद्र कठायत ने पेपर निरस्त करने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई. युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.

इस दौरान युवाओं ने सड़क में नंगे पैर रैली निकालकर आमजन को फूल देकर सहयोग मांगा, युवाओं ने दुकानों में जाकर लोगों से इस आंदोलन में बेरोजगार युवाओं को सहयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को एम सील (M-Seal) लेकर आमजन के पास पहुंचकर सांकेतिक रूप से सरकारी सिस्टम के "लीकेज" को बंद करने की पहल की जाएगी. प्रेस वार्ता में युवाओं ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी.
 

