देहरादून के मॉल में मर्डर, SSP ऑफिस से सिर्फ 500 मीटर दूर प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी है. सिल्वर सिटी मॉल के बाहर जिम से लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा को तीन अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. शहर में पिछले 48 घंटे में यह दूसरी हत्या है, जो बताती है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं.

फाइल फोटो
  • देहरादून में पिछले 11 दिनों में तीन हत्याएं हुईं, जिससे शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं.
  • राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी सिनेमा के पास प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई.
  • विक्रम शर्मा उधमसिंह नगर जिले में स्टोन क्रशर का व्यवसाय करते थे और उनकी हत्या से शहर में तनाव फैल गया.
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले 48 घंटे में दूसरी और 11 दिनों में तीसरी हत्या ने शहर की कानून- व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

बीती रात लगभग 1:15 बजे, राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी सिनेमा/मॉल के पास जिम से बाहर निकल रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा (50) को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना एसएसपी आवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पर हुई, जिसने पुलिस व्यवस्था की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है.

स्टोन क्रशर का व्यवसायी थी विक्रम

देहरादून के पुलिस अधीक्षक (नगर) प्रमोद कुमार के अनुसार, विक्रम शर्मा का उधमसिंह नगर जिले में स्टोन क्रशर का व्यवसाय था. घटना के बाद शहर में नाकेबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

देहरादून में 11 दिनों में 3 हत्याएं

बुधवार को तिब्बती मार्केट के बाहर गैस एजेंसी के मालिक की दिनदहाड़े हत्या हुई थी. इससे पहले 2 फरवरी को मच्छी बाजार में 22 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. और अब सिल्वर सिटी मॉल के बाहर जिम से लौटते व्यवसायी की हत्या ने शहर में खौफ पैदा कर दिया है.

लगातार होने वाली इन वारदातों से शहर में दहशत और पुलिस पर दबाव दोनों बढ़ रहा है.

