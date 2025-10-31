विज्ञापन
लालगंज रैली: योगी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, माफिया और इंडिया गठबंधन पर कही ये बात

भारी बारिश और जलजमाव के बीच लालगंज बुलडोजर बाबा के नारे से गूंज उठा और बाबा भी लोगों का उत्साह देख कर खूब गरजे. सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी एनडीए के जीत की गारंटी है

फाइल फोटो
  • UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालगंज में चुनावी सभा में राहुल गांधी को एनडीए की हार का कारण बताया
  • योगी आदित्यनाथ ने नया भारत बताया जो झुकता नहीं है और आंख दिखाने वालों की आंख निकालने का काम करता है
  • योगी ने राजद और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये गठबंधन माफिया राज लाने का प्रयास कर रहे हैं
लालगंज:

राहुल गांधी प्रचार में आए तो एनडीए के जीत की गारंटी समझिए. लालगंज में गरजे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ. यह आंख दिखाने वाले कि आंख निकालने वाला यह नया भारत है. पहले चरण में होने चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैशाली के लालगंज में चुनावी सभा को सम्बोधित किया.

भारी बारिश और जलजमाव के बीच लालगंज बुलडोजर बाबा के नारे से गूंज उठा और बाबा भी लोगों का उत्साह देख कर खूब गरजे. सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी एनडीए के जीत की गारंटी है क्योंकि जहां भी राहुल गांधी सभा करते हैं वहां से एनडीए की जीत सुनिश्चित होती है.

इसके अलावे योगी ने कहा कि यह नया भारत है जो झुकता भी नहीं है और अब कोई आंख दिखाता है तो उसकी आंख निकालने का काम किया जाता है. राजद कांग्रेस पर हमलावर योगी नेकहा कि एक ने राम रथ को रोका तो दूसरे ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी ये इंडिया गठबंधन के लोग आए हैं ताकि माफिया राज लाएं.

गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती डालेंगे, बेटी और बहन की सुरक्षा पर सेंध लगाएंगे, व्यापारियों को लूटेंगे लेकिन एनडीए और बीजेपी यह नहीं होने देगा क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि किस तरह माफिया का ईलाज होता है और बाबा का जब बुलडोजर चलता है तो माफिया के कचमुर को निकाल कर सड़क बनाया जाता है.

