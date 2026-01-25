वाराणसी में गंगा आरती देखने उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, घाटों से गोदौलिया तक अभूतपूर्व भीड़

धर्म की नगरी काशी में रविवार आस्था का ऐसा समुद्र उठा कि नजारा देख हर कोई दंग रह गया. विश्व प्रसिद्ध सायंकालीन गंगा आरती के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा, मानो पूरा देश ही मां गंगा के आंचल में सिमट आया हो. घाटों की सीढ़ियों से लेकर गोदौलिया चौराहे तक, जहां तक नजरें गईं श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए.

पैर रखने की जगह नहीं

दशाश्वमेध घाट के नजारे ने आज पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. गंगा सेवा निधि के सचिव हनुमान यादव ने बताया कि आज की भीड़ अभूतपूर्व है. उन्होंने कहा, "आज काशी में कुंभ से भी अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. घाट हों, नाव हों या प्लेटफॉर्म, हर कोना भक्तों से खचाखच भरा है. दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं का उत्साह यह बताने के लिए काफी है कि मां गंगा के प्रति उनकी आस्था कितनी गहरी है."

प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद

इतनी भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया. सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है.

पुलिस ने की श्रद्धालुओं की मदद

हर स्थान पर पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सहायता करते हुए तैनात दिखाई दिए, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.