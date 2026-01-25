विज्ञापन
विशेष लिंक

वाराणसी में गंगा आरती देखने उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, घाटों से गोदौलिया तक अभूतपूर्व भीड़

भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया.

Read Time: 2 mins
Share
वाराणसी में गंगा आरती देखने उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, घाटों से गोदौलिया तक अभूतपूर्व भीड़
  • काशी में विश्व प्रसिद्ध सायंकालीन गंगा आरती के लिए रविवार को अभूतपूर्व श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी
  • भारी भीड़ के बीच प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की
  • पुलिसकर्मी हर जगह श्रद्धालुओं की मदद करते हुए मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हो सके
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

धर्म की नगरी काशी में रविवार आस्था का ऐसा समुद्र उठा कि नजारा देख हर कोई दंग रह गया. विश्व प्रसिद्ध सायंकालीन गंगा आरती के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा, मानो पूरा देश ही मां गंगा के आंचल में सिमट आया हो. घाटों की सीढ़ियों से लेकर गोदौलिया चौराहे तक, जहां तक नजरें गईं श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए.

Latest and Breaking News on NDTV

पैर रखने की जगह नहीं

दशाश्वमेध घाट के नजारे ने आज पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. गंगा सेवा निधि के सचिव हनुमान यादव ने बताया कि आज की भीड़ अभूतपूर्व है. उन्होंने कहा, "आज काशी में कुंभ से भी अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. घाट हों, नाव हों या प्लेटफॉर्म, हर कोना भक्तों से खचाखच भरा है. दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं का उत्साह यह बताने के लिए काफी है कि मां गंगा के प्रति उनकी आस्था कितनी गहरी है."

Latest and Breaking News on NDTV

प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद

इतनी भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया. सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है. 

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस ने की श्रद्धालुओं की मदद

हर स्थान पर पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सहायता करते हुए तैनात दिखाई दिए, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Varanasi, Varanasi Aarti, Massive Crowd Of Devotees, Ghats To Godaulia, Ganga Aarti
Get App for Better Experience
Install Now