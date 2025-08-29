विज्ञापन
वैष्णो देवी हादसा : यूपी के मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की भी गई जान, कई हैं लापता

जम्मू क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण 45 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकतर की मौत वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण हुई. बारिश कम होने के बाद बुधवार को राहत कार्यों में तेजी आई है.

अब मुजफ्फरनगर जनपद से 6 लोगों की इस हादसे में मौत होने की पुष्टि...
मुजफ्फरनगर:

जम्मू-कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर हुए लैंडस्लाइड में 30 से ज्‍यादा लोगों की जान चली गई. इनमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के 6 लोग भी शामिल हैं. जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित रामलीला टिल्ला निवासी कार्तिक कि जहां इस हादसे में मौत होने की पुष्टि हुई थी, तो वहीं, अब बताया जा रहा है कि रामपुरी मोहल्ले से 23 लोगों की एक टोली 25 तारीख को माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए गई थी, जो इस हादसे का शिकार हुई है.

बताया जा है कि इस 23 लोगों की टोली से जहां पांच लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हुई है, तो वहीं कई लोग घायल है. कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं, जिसके बाद अब मुजफ्फरनगर जनपद से 6 लोगों की इस हादसे में मौत होने की पुष्टि हो गई है. इसके चलते गुरुवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी इन पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे थे. यहां उन्‍होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल तक सूचना थी कि मुजफ्फरनगर के एक नौजवान युवक कार्तिक की वैष्णो देवी हादसे में मौत हुई है, लेकिन अभी पता चला है कि रामपुरी मोहल्ले से पांच लोग और हैं, जिनकी इस हादसे में मृत्यु हुई है. इस रामपुरी मोहल्ले से जो 23 लोग यात्रा पर गए थे, उनमें से एक महिला रामवीरी और उसकी बेटी अंजलि सहित पांच लोगों की मौत हो गई है. 

जम्मू और साम्बा में बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों को ठीक करने और लोगों को सुरक्षित स्‍थानों पत पहुंचाने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा काम किया जा रहा है. इस क्षेत्र में बृहस्पतिवार को अचानक आई बाढ़ में चार और लोग बह गए. पिछले दो दिन में जम्मू क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण 45 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकतर की मौत वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण हुई. बारिश कम होने के बाद बुधवार को राहत कार्यों में तेजी आई. अधिकारियों के अनुसार, जम्मू में बाढ़ के पानी में चार शव बरामद किए गए.

