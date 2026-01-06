विज्ञापन
विशेष लिंक

6 फरवरी तक आपत्ति, 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट.... यूपी में SIR से जुड़ी 10 बड़ी बातें

जांच में पाया गया कि ये मतदाता या तो मृत हैं, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे. आयोग ने अब 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
6 फरवरी तक आपत्ति, 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट.... यूपी में SIR से जुड़ी 10 बड़ी बातें
  • यूपी की मतदाता सूची से 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं, जो प्रारंभिक सूची का लगभग अठारह दशमलव सात प्रतिशत है
  • हटाए गए नामों में मृतक मतदाता और दो करोड़ से अधिक स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं, जो सूची में संशोधन का कारण हैं
  • लगभग पच्चीस लाख से अधिक मतदाता ऐसे पाए गए जिनके नाम एक से अधिक मतदान केंद्रों पर दर्ज थे, जिससे डुप्लीकेशन हुआ
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

यूपी में आगामी चुनावों की तैयारी के तहत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के SIR का ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है. 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई इस प्रक्रिया में BLO के फील्ड वेरिफिकेशन जरिए सूची तैयार की गई. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें इस ड्राफ्ट की प्रतियां सौंप दी हैं. इस SIR का सबसे चौंकाने वाली बात 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाया जाना है. आइए जानते हैं इस ड्राफ्ट सूची बड़ी बातें...
 

  1. उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से कुल 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं, जो प्रारंभिक सूची का लगभग 18.7% है.
  2. हटाए गए नामों में 46.23 लाख मृतक और 2.17 करोड़ स्थानांतरित (Shifted) मतदाता शामिल हैं.
  3. लगभग 25.47 लाख ऐसे मतदाता मिले, जिनके नाम एक से अधिक मतदान केंद्रों या स्थानों पर दर्ज थे.
  4. कुल 15.44 करोड़ में से 12.55 करोड़ (81.03%) मतदाताओं ने गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरकर वापस जमा किए.
  5. 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटने और डेटा मैपिंग के कारण कार्य पूरा करने की अवधि 11 दिसंबर से बढ़ाकर 26 दिसंबर 2025 की गई थी.
  6. मतदाता सूची के पुनर्गठन और 1200 से अधिक मतदाताओं वाले क्षेत्रों के विभाजन के बाद प्रदेश में 1530 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं.
  7. लगभग 8% मतदाताओं की मैपिंग पूरी नहीं हो पाई है, जिन्हें अब निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस भेजकर सत्यापन किया जाएगा.
  8. जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, वे 6 फरवरी 2026 तक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं.
  9. मतदाता अपना नाम चेक करने और सुधार (फॉर्म-8) के लिए ECINET मोबाइल एप्लीकेशन या पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं.
  10. सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद 6 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी.

यहां पढ़ें : आ गई यूपी की वोटर लिस्ट कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, ऐसे करें चेक, मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Voter List Draft 2025, Uttar Pradesh Voter List Update, 2.89 Crore Names Removed, UP Elections 2026 Voter List, BLO Verification UP
Get App for Better Experience
Install Now