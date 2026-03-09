शादी के लिए निकले, गूगल ने बता दिया गलत रास्ता और नाले में जा अटकी कार, फिर कैसे बची जान

उन्नाव के बीघापुर कस्बे में शादी समारोह में जा रहे दो युवकों को गूगल मैप्स पर भरोसा करना भारी पड़ गया.दोनों रास्ता भटके और कार नाले में लटक गई. मौके पर मौजूद राहगीरों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हाइड्रा की मदद से कार को भी नाले से बाहर निकाला गया है. दोनों युवक सुरक्षित हैं.

गूगल मैप ने कर दिया ब्लंडर

उन्नाव के बारासगवर थाना क्षेत्र के भगवंतखेड़ा गांव निवासी सूर्यपाल यादव के घर शुक्रवार को शादी समारोह था. समारोह में शामिल होने के लिए कानपुर के नौबस्ता निवासी संदीप और सुनील कुमार कार से वहां जा रहे थे. संदीप ने बताया कि उन्होंने गूगल मैप में भगवंतखेड़ा की लोकेशन डाली थी. मैप के अनुसार रास्ता लालकुआं से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा था. इसी आधार पर वह आनंदी मंदिर से रुझई मार्ग की ओर मुड़ गए. आगे रास्ता कच्चा दिख रहा था, लेकिन वे लोकेशन के अनुसार आगे बढ़ते रहे.

गूगल के धोखे में फंस गए कार सवार

गूगल लोकेशन लगाकर लगाकर जा रहे थे, तभी कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद पता चला कि आगे केवल पैदल रास्ता है. कार को वापस मोड़ते समय बीघापुर से रुझई जाने वाले मार्ग पर शारदा नहर के पास नाले के किनारे गाड़ी फिसल गई और नाले में लटक गई इस दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों ने दोनों युवकों को बाहर निकालने में मदद की. सूचना मिलने के बाद हाइड्रा बुलाकर कार को नाले से बाहर निकाला गया.



उन्नाव से गौरव शर्मा की रिपोर्ट