अस्पताल में भर्ती मरीज़ को लगी शराब की तलब, हाथ में यूरीन की थैली लिए पहुंच गया ठेका, देखें VIDEO

बॉलीवुड का एक गाना है “शराब चीज़ ही ऐसी है ना छोड़ी जाए.” ऐसा लगता है जैसे ये गाना कुछ ख़ास किस्म के लोगों के लिए ही बना है. कुछ ऐसी ही तलब का मामला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया, जहां एक मरीज़ को शराब की तलब लगी तो बेड से उठकर हाथ में पेशाब की थैली लिए सीधा ठेके पर पहुंच गया.

शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में एक अजीब वाकया सामने आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. सड़क हादसे में घायल विपिन अस्पताल में भर्ती था और उसके शरीर में पेशाब की थैली लगी हुई थी. लेकिन शराब की ऐसी तलब चढ़ी कि वह खुद को रोक नहीं पाया और निकल पड़ा तलब मिटाने.

इलाज के दौरान मौका मिलते ही विपिन पेशाब की थैली हाथ में लिए धीरे से वार्ड से बाहर निकला और सीधा शराब के ठेके पर पहुंच गया. राहगीरों ने यह दृश्य देखा तो दंग रह गए. इसी बीच कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, वो सोशल मीडिया में रॉकेट की तरह वायरल हो रहा है. हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतने बड़े अस्पताल में मरीज़ के हाथ में पेशाब की थैली लिए वो निकल गया और किसी का ध्यान तक नहीं गया.

इस घटना पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि “हमारे यहां एक्सीडेंट का एक मरीज भर्ती है, लेकिन मुझे भी वीडियो के माध्यम से पता चला कि वह इस तरह शराब खरीद रहा है. इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है.