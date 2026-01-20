विज्ञापन
यूपी के सहारनपुर में एक कमरे में गोलियों से छलनी मिले 5 शव, जांच में जुटी पुलिस, इलाके में दहशत

यूपी के सहारनपुर में एक ही फैमिली के 5 लोग मृत पाए गए हैं. बताया जा रहा है कि मृतकों के शरीर पर गोली के घाव मिले हैं.

यूपी के सहारनपुर में एक कमरे में गोलियों से छलनी मिले 5 शव, जांच में जुटी पुलिस, इलाके में दहशत
यूपी के सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
  • यूपी के सहारनपुर में एक कमरे में एक ही परिवार के 5 लोगों का शव मिले
  • सभी शवों पर गोलियों के निशान मिले हैं, पुलिस मामले की जांच में जुटी
  • मौके से तीन कंट्री मेड लोडेड पिस्टल भी बरामद हुई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
सहारनपुर:

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ही परिवार के पांच लोग एक कमरे में मृत पाए गए हैं. मृतकों में अमीन, उनकी पत्नी और उनके दो बेटे शामिल हैं। अमीन और उनकी पत्नी के शव फर्श पर मिले, जबकि उनकी मां और दोनों बच्चे बिस्तर पर मिले.

शुरुआती जांच में पता चला है कि अमीन की छाती पर गोली का घाव था, और बच्चों के माथे पर गोली के घाव थे। पास से तीन तमंचे मिले हैं. पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है.

कैसे हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस

मृतकों की पहचान अशोक (40), उनकी पत्नी अंजिता (37), उनकी मां विद्यावती (70), और उनके दो बेटों कार्तिक (16) और देव (13) के रूप में हुई है. अशोक ने अपने पिता की मौत के बाद नकुर तहसील में राजस्व अधिकारी (अमीन) के तौर पर उनकी जगह ली थी. उनका बेटा देव शहर के MTS पब्लिक स्कूल में क्लास 9 का छात्र था, जबकि कार्तिक नकुड के एक इंटरमीडिएट कॉलेज में क्लास 10 में पढ़ रहा था.

पुलिस का बयान

एसएसपी आशीष तिवारी के मुताबिक सभी ऐंगल्स पर जांच जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल इलाके में शोक और दहशत का माहौल है.

UP News, Saharanpur Family Found Dead, Up Police
