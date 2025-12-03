विज्ञापन
विशेष लिंक

लखनऊ की स्वीट शॉप में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, लोगों को बेसमेंट से बाहर निकाला

Lucknow Fire: फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां तुरंत मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश जारी है. आग स्वीट शॉप के बेसमेंट में लगी है. सभी को वहां से बाहर निकाल दिया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
लखनऊ की स्वीट शॉप में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, लोगों को बेसमेंट से बाहर निकाला
लखनऊ के स्वीट हाउस में लगी आग
  • लखनऊ के मटियारी चौराहे के पास अवस्थी स्वीट हाउस में आग लगने से अफरातफरी मच गई.
  • आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गईं.
  • आग स्वीट शॉप के बेसमेंट में लगी है, जहां से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक स्वीट शॉप में आग लगने से अफरातफरी मच गई है. आग की  घटना थाना चिनहट के मटियारी चौराहे के पास अवस्थी स्वीट हाउस में हुई है. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिश जारी है. आग स्वीट शॉप के बेसमेंट में लगी है. सभी को वहां से बाहर निकाल दिया  गया है.

ये भी पढ़ें- आर्म्स सप्लायर, शूटर, IT सेल के साथ-साथ लीगल टीम भी... ऐसे काम करता है लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम गैंग

Latest and Breaking News on NDTV

बता दें कि अवस्थी स्वीट्स एवं जनरल स्टोर एक 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है. यहां पर आग लगने के बाद दमकल की पांच गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. हालांकि आग किन कारणों से लगी अब तक यह स्पष्ट नहीं है. समय रहते आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई. मौके पर दमकल की पांच गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं. हादसे में अब तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है.

Latest and Breaking News on NDTV
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Lucknow Fire
Get App for Better Experience
Install Now