लखनऊ की स्वीट शॉप में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, लोगों को बेसमेंट से बाहर निकाला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक स्वीट शॉप में आग लगने से अफरातफरी मच गई है. आग की घटना थाना चिनहट के मटियारी चौराहे के पास अवस्थी स्वीट हाउस में हुई है. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिश जारी है. आग स्वीट शॉप के बेसमेंट में लगी है. सभी को वहां से बाहर निकाल दिया गया है.

बता दें कि अवस्थी स्वीट्स एवं जनरल स्टोर एक 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है. यहां पर आग लगने के बाद दमकल की पांच गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. हालांकि आग किन कारणों से लगी अब तक यह स्पष्ट नहीं है. समय रहते आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई. मौके पर दमकल की पांच गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं. हादसे में अब तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है.