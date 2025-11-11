विज्ञापन
यूपी के हरदोई जिले में सांड का आंतक, दो अलग-अलग हमलों में 2 की मौत

यूपी के हरदोई जिले में सांड के अलग-अलग हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है. इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं.

Read Time: 2 mins
हरदोई में सांड का आतंक
हरदोई:

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक आवारा सांड ने अलग-अलग स्थान पर 11 लोगों पर हमला कर दिया इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हैं जिनमें से तीन को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जबकि दो लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है. घटना उस समय हुई जब लोग खेतों में काम कर रहे थे वहीं घटना में घायल हुए लोगों का उपचार किया जा रहा है.

आवारा सांड के हमले में दो लोगों की मौत और अन्य के घायल होने की यह घटना हरियांवा थाना क्षेत्र की है. यहां सांड ने आज 11 युवकों पर हमला कर दिया. सांड ने हरियावा निवासी मझिले अवस्थी पर हमला किया. मझिले अवस्थी को इलाज के लिए हरदोई भेजा गया जहां चिकित्सक ने लखनऊ भेज दिया रास्ते में ले जाते समय मौत हो गई. इसके बाद उसी सांड ने कुरसेली तिराहे पर खेरिया निवासी एक अन्य युवक को भी निशाना बनाया. हमले में एक युवक रामदयाल की भी मौत हो गई.

11 घायल युवकों में श्याम लखन, नन्हे मिश्रा और बबलू माली, निवासी हरियावां व एक भैंस भी घायल हैं. वहीं, खेरिया निवासी आदेश श्रीवास्तव शामिल हैं. वही हरियावां क्षेत्र के उतरा गांव में भी 4 युवक गंभीर रूप से घायल है जिनका नाम प्रभु गुप्ता,सीताराम गुप्ता,बड़कौनू सिंह, मिश्री लाल कहरी आदि लोग घायल है इसी क्रम में जतुली के 3 लोग रामदयाल,सूरज बॉक्स,सुमिता घायल है  सभी घायलों का उपचार चल रहा है.

UP News, Hardoi District News, Yogi Aadityanath
