रक्षाबंधन के दिन पहले तो चचेरी बहन से बंधवाई राखी, फिर किया रेप-मर्डर, आरोपी अरेस्ट

रक्षाबंधन के दिन यूपी के ओरैया से भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. भाई ने 14 साल की चचेरी बहन से पहले तो राखी बंधवाई फिर रात में उसका रेप करके हत्या कर दी. पुलिस को भी वह चकमा देने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं...

यूपी के ओरैया से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है..
  • यूपी के औरैया में भाई ने रक्षाबंधन के दिन अपनी 14 साल की चचेरी बहन की रेप के बाद हत्या कर दी.
  • आरोपी ने बहन से पहले राखी बंधवाई और फिर उसी रात उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की.
  • घटना के समय लड़की के पिता घर पर सो रहे थे और उन्हें इस अपराध का पता नहीं चला था.
यूपी में रक्षाबंधन के दिन ऐसा मामला सामने आया है कि आपका दिल दहल जाएगा. यूपी के ओरैया में एक भाई ने चचेरी बहन से पहले राखी बंधवाई और फिर उसकी हत्या कर दी. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाले इस शख्स ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. इस चचेरे भाई ने रक्षाबंधन के दिन सुबह 14 साल की बहन से राखी बंधवाई और उसी रात रेप के बाद बहन की हत्या कर दी. यही नहीं उसने हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए बहन को फंदे से लटका दिया.

जब रेप और मर्डर हुआ पिता घर पर ही सो रहे थे

दुखद बात ये है कि जिस समय लड़की का रेप और उसका मर्डर हुआ, उसके पिता घर में ही सो रहे थे पर उन्हें इस घटना के बारे में पता नहीं चला. वे सवेरे उठे तो बेटी नज़र नहीं आई. उन्होंने देखा कि उनकी बेटी फंदे से लटक रही थी. ये बात 10 अगस्त की है. फिर पुलिस को इस घटना के बारे में बताया गया. पुलिस टीम जांच के लिए पहुंची तो मामला शुरुआत में ही हत्या का लगा. कई जगहों पर खून के धब्बे लगे थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से रेप की बात सामने आई.

आरोपी पर पुलिस को ऐसे हुआ शक

पुलिस की टीम जब तक लड़की के घर पर रही, आरोप हमेशा साथ रहा. पुलिस लड़की के पिता से सवाल करती या फिर पड़ोसी से कुछ पूछती तो जवाब आरोपी देता रहा. इसी बात पर पुलिस को शक हो गया. फिर उसके घर की तलाशी ली गई. घर से एक पैंट बरामद हुआ. इस पर खून के धब्बे लगे थे. इसकी फॉरेंसिक जांच हुई तो ब्लड सैंपल लड़की के सैंपल से मैच कर गया. फिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार ले लिया.

आरोपी ने पुलिस आगे कबूला जुर्म

औरैया के एसपी अभिजीत शंकर ने बताया कि पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया. उसने बताया कि उसकी चचेरी बहन की मां और बहन उस दिन नोएडा गए थे. राखी के दिन सबने मिलकर साथ खाना खाया. आरोपी को पता था कि लड़की घर पर अकेली है. बस उसने अपना प्लान बना लिया. आरोपी शराब का भी आदी है.

