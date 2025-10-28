जंगल में मिल रहा था प्रेमी जोड़ा, गांव ने पकड़कर कराई शादी तो टूट गया कानून, पुलिस ले गई अपने साथ

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के राधानगर थाना क्षेत्र का भगवंतपुर गांव इन दिनों एक अजीबोगरीब घटना को लेकर सुर्खियों में है. यहां एक प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने पकड़कर उनकी जबरन शादी करवा दी. खास बात यह है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने बाल विवाह और कानूनी नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, फतेहपुर के भगवंतपुर गांव की अनाथ काजल गौतम का मैनपुरी के रहने वाले राजा गौतम से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. बताया जाता है कि दोनों राधानगर थाना क्षेत्र में एक साथ देखे गए, जिसके बाद गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया. बजाय इसके कि वे मामले की जानकारी पुलिस या प्रशासन को देते, गांव वालों ने खुद ही प्रेमी जोड़े की शादी करवाने का फैसला कर लिया.

सपा नेता ने दिया आशीर्वाद और उपहार

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव वालों के सामने ही इन दोनों की शादी कराई गई. इस मौके पर स्थानीय सपा नेता सुशील दोषी भी मौजूद रहे. उन्होंने न केवल इस विवाह को आशीर्वाद दिया बल्कि जोड़े को उपहार भी भेंट किए.

चाइल्ड लाइन टीम ने संभाला मामला

जैसे ही इस बाल विवाह की सूचना चाइल्ड लाइन टीम को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों को अपने साथ ले गए. बताया जा रहा है कि चाइल्ड लाइन टीम अब इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुट गई है. इस घटना ने एक बार फिर समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के चलन पर चिंताएं बढ़ा दी हैं. इस घटना के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो वे कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना करते रहे.