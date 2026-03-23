क्या है उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025, कौन और कैसे उठा सकता है इसका लाभ

यूपी में आर्थिक विकास की रफ्तार और तेज होने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें 'उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025' को मंजूरी मिल सकती है. यह योगी सरकार की एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक नीति पहल है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है. यूपी सरकार के अधिकारियों का कहना है कि 'उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025' विशेष रूप से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी, ताकि आधुनिक, सुव्यवस्थित और विश्वस्तरीय बिजनेस पार्क विकसित किए जा सकें.

यूपी को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में कदम

योगी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा (Infrastructure) तैयार करना है. इसके अंतर्गत निजी डेवलपर्स को बिजनेस पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा है, जिससे छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग एक ही स्थान पर सुविधाजनक तरीके से कार्य कर सकें. 'उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025' आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक हब बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार उत्पन्न हो सकता है. इसी मकसद को पूरा करने की दिशा में योगी सरकार आगे बढ़ रही है.

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CM योगी का क्‍या है मकसद

यूपी के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना.

योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करना है.

उत्‍तर प्रदेश के लिए निवेश आकर्षित करना

देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना.

नए उद्योग स्थापित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा.

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट जैसी सुविधाओं से लैस पार्क बनाना.

MSME सेक्टर को समर्थन देना. छोटे और मध्यम उद्योगों को एक प्लेटफॉर्म देना, ताकि वे आसानी से व्यापार कर सकें.

कौन-कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ

इस योजना में निजी डेवलपर्स को बिजनेस पार्क विकसित करने की अनुमति दी जाएगी. योगी सरकार केवल नीति और सहायता प्रदान करेगी. डेवलपर्स को न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र (जैसे 10–25 एकड़ या उससे अधिक) में बिजनेस पार्क विकसित करना होगा. यह योजना आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक हब बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार उत्पन्न हो सकता है. निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ आधुनिक बिजनेस पार्क का निर्माण, राज्य को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक होगा. उत्‍तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, ये एक्‍सपर्ट मानते हैं. योगी सरकार अब इन संभावनाओं को तलाशते हुए राज्‍य में निवेश लाने की पूरी कोशिशें कर रही है. इसके लिए 'निवेश मित्र 3.0' के साथ-साथ कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है.

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