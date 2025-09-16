विज्ञापन
'मुझे अभिषेक के पास ही जलाना, टेंशन नहीं लेना...', भाई की मौत के बाद बहन लिख गई अपनी आखिरी इच्छा

यूपी में एक बहन ने भाई के लिए जान दे दी. उसने हाथ पर लिखकर क्यों कहा- मुझे उसके पास ही जलाना. मनीष मिश्रा की रिपोर्ट

बांदा:

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अपने चचेरे भाई की मौत से सदमे में आई एक 19 वर्षीय युवती ने फंदे पर लटकर जान दे दी. ऐसा करने से पहले उसने दाहिने हाथ पर एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी अंतिम इच्छाएं बताईं. यह घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के परास गांव की है. मृतका की पहचान शिखा देवी के रूप में हुई है, जिसने घर में अकेले होने पर फंदा लगा लिया. जब उसकी माँ खेत से वापस लौटीं तो उन्होंने अपनी बेटी को फंदे से लटका हुआ पाया.

दाहिने हाथ पर लिखी थी अंतिम इच्छा
मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की, तो शिखा के दाहिने हाथ पर लिखा सुसाइड नोट मिला. नोट में लिखा था, "मेरे मरने की कोई वजह नहीं है, बस जीने की इच्छा नहीं है, अभिषेक के पास ही जलाना मुझे, रानू को जरूर बुलाना, अम्मा टेंशन नहीं करना, मेरे मरने के बाद कल्लू का ध्यान रखना."

भाई की मौत का गहरा सदमा
जांच में यह खुलासा हुआ कि शिखा का चचेरा भाई अभिषेक की चार दिन पहले दिल्ली में सांप के काटने से मौत हो गई थी. माना जा रहा है कि भाई की मौत के गहरे सदमे के कारण शिखा ने यह आत्मघाती कदम उठाया. शिखा तीन बहनों और एक भाई में दूसरे नंबर की थी, और उसके पिता गुजरात में मजदूरी करते हैं. सुसाइड नोट में रानू का भी जिक्र है, जिससे शिखा की शादी तय हो चुकी थी.

पुलिस कर रही मामले की जांच
इस मामले पर सीओ बबेरू सौरभ सिंह ने बताया कि परास गांव में एक 19 वर्षीय युवती ने जान दे दी. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच में पाया कि कुछ दिन पहले ही उसके भाई की मौत हुई थी, जिसके सदमे में आकर उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

