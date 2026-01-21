यूपी के अमरोहा में महिलाओं के बीच जमकर चले लात-घूसे, वीडियो हो रहा है वायरल

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भीड़ में दो महिलाएं आपस में हाथापाई करती दिख रही हैं. मेले में सामान खरीदने के दौरान दो गुटों में मारपीट की घटना हो गई. वीडियो में एक महिला को कई लोग पीटते दिख रहे हैं.

ये घटना गजरौला कोतवाली इलाके के बिजौरा गांव में लगे मेले की है. महिलाओं के बीच मेले में मारपीट से मेले में अफरातफरी मच गई. मेले में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे लेकिन मारपीट के दौरान कोई पुलिसकर्मी नहीं दिख रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला दूसरी महिला से भिड़ी हुई और उसके आसपास की महिलाएं उसे पीट रही हैं.



वीडियो

चप्पल‑थप्पड़ और बालों की पकड़… लाइव ड्रामा



अमरोहा के बिजौरा गांव में लगे मेले में महिलाओं के दो गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट का मामला सामने आया है. सामान खरीदने के दौरान हुए विवाद में आधा दर्जन दबंग महिलाओं ने एक अकेली महिला को घेरकर बाल पकड़कर, चप्पलों और थप्पड़ों से बुरी तरह… pic.twitter.com/7jEyx0lS0d — NDTV India (@ndtvindia) January 21, 2026

(अमरोहा से अफसर अली की रिपोर्ट)