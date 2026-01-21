विज्ञापन
यूपी के अमरोहा में महिलाओं के बीच जमकर चले लात-घूसे, वीडियो हो रहा है वायरल

यूपी के अमरोहा के एक मेले में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भीड़ में महिलाएं मारपीट करती दिख रही हैं.

अमरोहा:

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भीड़ में दो महिलाएं आपस में हाथापाई करती दिख रही हैं. मेले में सामान खरीदने के दौरान दो गुटों में मारपीट की घटना हो गई. वीडियो में एक महिला को कई लोग पीटते दिख रहे हैं. 

ये घटना गजरौला कोतवाली इलाके के बिजौरा गांव में लगे मेले की है. महिलाओं के बीच मेले में मारपीट से मेले में अफरातफरी मच गई. मेले में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे लेकिन मारपीट के दौरान कोई पुलिसकर्मी नहीं दिख रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला दूसरी महिला से भिड़ी हुई और उसके आसपास की महिलाएं उसे पीट रही हैं. 
 

(अमरोहा से अफसर अली की रिपोर्ट) 

