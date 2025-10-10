विज्ञापन
वाराणसी में भाजपा के दो दिग्गज नेताओं की 'मैत्री चाय', वायरल वीडियो पर दी सफाई

प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल और भाजपा विधायक नीलकंठ तिवारी एक साथ वाराणसी में एक चाय की दुकान पर पहुंचे और दोनों ने मैत्री चाय पी. इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से खूब बातें करते और दोस्‍ती निभाते नजर आए.

वाराणसी में भाजपा के दो दिग्गज नेताओं की 'मैत्री चाय', वायरल वीडियो पर दी सफाई
  • वाराणसी में भाजपा के दो बड़े नेताओं रविंद्र जायसवाल और नीलकंठ तिवारी के बीच 'तल्खी' का वीडियो वायरल हुआ था.
  • दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने चाय पी और अपनी दोस्ती का प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया.
  • रविंद्र जायसवाल और नीलकंठ तिवारी ने कहा कि हमारा 35 साल पुराना साथ है और कोई मनमुटाव नहीं है.
वाराणसी:

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कुछ दिनों पहले मुख्‍यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा के दो बड़े नेताओं के बीच तल्‍खी का वीडियो सामने आया था. राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और भाजपा विधायक नीलकंठ तिवारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. हालांकि गुरुवार को दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने चाय पी और अपनी दोस्‍ती का सबूत दिया. इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर साजिश रचकर वीडियो वायरल करने का भी आरोप लगाया. इस दौरान दोनों के साथ काफी संख्‍या में समर्थक भी मौजूद थे.  

प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल और भाजपा विधायक नीलकंठ तिवारी एक साथ वाराणसी में एक चाय की दुकान पर पहुंचे और दोनों ने मैत्री चाय पी. इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से खूब बातें करते और दोस्‍ती निभाते नजर आए.

35 साल पुराने साथ का दावा

दोनों नेताओं ने कहा कि हमारा 35 साल पुराना साथ है और कोई मनमुटाव नहीं है. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस ने साजिश रचकर यह वीडियो वायरल किया था.  

वाराणसी शहर उत्तर विधायक रविंद्र जायसवाल हैं और वाराणसी दक्षिण से नीलकंठ तिवारी विधायक हैं. दोनों में से एक पूर्व मंत्री और एक वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं.  

जबरदस्‍ती अंगवस्‍त्र पहनाने की कोशिश

वाराणसी में पिछले दिनों भाजपा विधायकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें उत्तरी क्षेत्र से विधायक रविंद्र जायसवाल और दक्षिणी क्षेत्र से विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एक-दूसरे को जबरदस्ती अंगवस्त्र पहनाने की कोशिश करते नजर आए थे. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद थे. 

