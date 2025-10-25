यूपी के आगरा में रफ्तार का कहर! तेज स्पीड कार ने कई लोगों को रौंदा, 5 की मौत 

उत्तर प्रदेश के आगरा में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार समेत कई लोगों को रौंद दिया. इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. इस घटना में चार से पांच लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है लेकिन अभी पुलिस ने मौतों की पुष्टि नहीं की है. ये मामला थाना न्यू आगरा के नगला बूढ़ी में का है. तेज रफ़्तार कार ने जब बाइक सवार को टक्कर मारी तब पास के एक घर के बाहर उस परिवार के सदस्य बैठे हुए थे.

ये भी पढ़ें- NDTV Exclusive: सतारा डॉक्टर खुदकुशी केस में सामने आई एक और चिट्ठी, अब एक सांसद और PA का भी जिक्र

पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया

हादसे में फ़िलहाल सात लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग इकट्ठे हो गए और हंगामा होने लगा. जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और आरोपी कार चालक को हिरासत में लिया.

हाई स्पीड कार ने लोगों को रौंदा

यह दर्दनाक हादसा न्यू आगरा थाने से थोड़ी ही दूरी पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, कार की स्पीड इतनी ज्याजजा तेज थी कि डाराइवर का कार पर से कंट्रोल खो गया. उसने पहले बाइक सवार जोमैटो डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे बैठे लोगों को करीब 50 मीटर तक रौंदते हुए आगे निकल गई और आगे एक दीवार से टकराकर जा रुकी. इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार का एक हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है.

मौत का शोक मना रहे लोगों में मचा कोहराम

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हादसे के समय कहीं कार ड्राइवर नशे की हालत में तो नहीं था. जानकारों का कहना है कि मोहल्ले में किसी के घर मौत हो गई थी तो कुछ लोग वहीं पर बैठे हुए थे. तभी कार ने भीड़ में घुसकर कोहराम मचा दिया. इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, इसी दौरान कुथ लोग तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए.