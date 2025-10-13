दवाइयों में चल रहा जबरदस्त फर्जीवाड़ा, छापेमारी में सामने आई सच्चाई, एक मेडिकल स्टोर सील

यूपी के सीतापुर मे नारकोटिक और कोडिनयुक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की सीधी निगरानी में लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली समेत 13 जिलों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान कई फर्मों में भारी अनियमितताएं सामने आईं.

यह अभियान लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 जगहों पर स्थित मेसर्स अंशिका लाइफ साइंसेज और मेसर्स आर्पिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों से शुरू हुआ. छापे में पता चला कि इन फर्मों द्वारा भारी मात्रा में कोडिनयुक्त कफ सिरप रखी गई थी. एक ही पार्टी को बड़ी मात्रा में सिरप का पूरा लॉट बेचा गया था.

अधिकारियों के मुताबिक इन फर्मों के मालिक मनोहर जैसवाल गुजरात में रहते हैं. वहीं से इनका संचालन किया जा रहा था. गुजरात में निर्माता फर्म के जरिए बड़ी मात्रा में कोडिनयुक्त सिरप तैयार कर लखनऊ और अन्य जिलों में भेजा जा रहा था. छापेमारी के दौरान कई जगहों से नारकोटिक दवाओं से संबंधित अभिलेख जब्त किए हैं. कई फर्में बंद मिलीं. सीतापुर में मेडिकल स्टोर सील किया गया है.