जालौन की SDM ज्योति सिंह की सादगी की जमकर हो रही है तारीफ, कर दिया ऐसा काम की ग्रामीण भी रह गए दंग

उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद की दिव्यांग SDM ज्योति सिंह इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई हैं. उनकी इस सादगी की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ भी हो रही है. आखिर ये तारीफ हो किस लिए रही है ये भी जान लीजिए. दरअसल, SDM ज्योति सिंह को पता चला कि उनके इलाके के अंडा गांव में ग्रामीणों को जलभरवा की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने कई बार पहले भी इसकी शिकायत की है लेकिन कभी कोई समाधान नहीं मिला. ये सूचना मिलते ही ज्योति सिंह सरकारी तामझाम छोड़ एक ग्रामीण के बाइक पर बैठीं और उनके गांव की इस समस्या को दूर करने के लिए वहां पहुंच गईं. SDM साहिबा ने गांव में जाने से पहले अपनी सरकारी गाड़ी तक का इंतजार नहीं किया. वो ना सिर्फ वहां पहुंची बल्कि उन्होंने तुरंत जेसीबी मशीन बुलवाकर जलभराव की समस्या का समाधान भी किया.

उनकी ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में SDM ज्योति सिंह अपनी बैसाखी के साथ ग्रामीणों की समस्या का समाधान करती दिख रही हैं. वो सिर्फ ना गांव पहुंची बल्कि उन्होंने तुरंत लंबे समय से चली आ रही जलभराव की इस समस्या का समाधान भी किया.

सालों पुरानी थी ये समस्या

बताया जा रहा है कि कोंच तहसील के अंडा गांव की यह समस्या कोई नई नहीं थी. इस समस्या को लेकर ग्रामीण पहले भी कई बार एसडीएम दफ्तर में ज्ञापन दे चुके थे लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई. बीते दिनों बारिश होने के कारण जब ये समस्या एक बार फिर बढ़ गई तो ग्रामीणों ने एसडीएम ज्योति सिंह को इसकी शिकायत की.

तत्काल एक्शन लेकर खुलवाया नाला

एसडीएम ज्योति सिंह ने मौके पर पहले पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद तुरंत ही इस समस्या को निपटाने के निर्देश दिए. ग्रामीणों का कहना है कि ये नाला काफी लंबे समय से यहां के लोगों के लिए समस्या बना हुआ है.

हैं कौन एसडीएम ज्योंत सिंह?

आपको बता दें कि ज्योति सिंह उत्तर प्रदेश पीसीएस की 2021 बैच की अधिकारी हैं. वो मूल रूप से फतेहपुर जनपद की निवासी हैं. यहां से पहले उन्होंने अलग-अलग जगहों पर अपनी सेवाएं भी दी हैं. वो हमेशा से ही अपनी कार्यशैली के लिए जानी जाती रही हैं.